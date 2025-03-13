Ukrayna ile ABD'nin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde katıldığı toplantının ardından yapılan ortak açıklamada Kiev'in 30 günlük acil ateşkes teklifini kabul ettiği bildirilmişti. Rusya'dan gelecek olan karar beklenirken Kiev-Moskova hattında karşılıklı saldırılar devam etti. Ukrayna ordusunun kontrolü altındaki Kursk bölgesine giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin askeri üniformayla boy gösterdi ve Rusya saatler sonra Kursk bölgesinde Ukrayna'nın kontrolündeki en büyük kent olan Suca'nın geri alındığını duyurdu. Trump'ın özel elçisi Moskova'ya giderken Putin Washington'a özel mesajlar gönderdi.
Kiev-Moskova hattından dakika dakika gelişmeler...
Ukrayna, sadece 3 gün içinde ikinci kez büyük çaplı bir drone saldırısıyla Moskova'yı bombaladı.
Yoğun hava saldırıları, Kiev'in Vladimir Putin'i Donald Trump'ın ateşkes taleplerini engellemeye çalışmakla suçlamasından sadece birkaç saat sonra gerçekleşti.
Saldırının asıl hedefi, Kremlin diktatörünün Karadeniz kıyısındaki 1 milyar sterlinlik uçurum tepesindeki sarayına sadece 55 mil uzaklıkta bulunan, Rusya'nın değerli petrol rafinerilerinden biri oldu.
Öte yandan Ukrayna kaynakları ise bu sabah düzenlenen saldırıda bir İHA'nın Putin'in Kremlin'e gitmek için kullandığı güzergahın çok yakınına düştüğünü iddia etti.
Rusya, Ukrayna’nın Kursk’ta ağustos ayında ele geçirdiği bölgeleri geri alırken Ukrayna’nın ateşkeste pazarlık kozunu kaybettiği belirtildi. Uluslararası haber ajansı AP, “Rusya ile ateşkes için ivme artarken Ukrayna değerli bir pazarlık kozunu neredeyse kaybetti” dedi.
Ukrayna ordusu, ağustos ayında sınırı geçerek saldırarak ve tahmini 1.300 kilometrekarelik (500 mil kare) bir araziyi ele geçirerek Rusya'yı şaşkına çevirdi. Bu, Ukrayna için çok ihtiyaç duyulan bir moral desteğiydi ancak daha da önemlisi, ülkenin liderleri Rus topraklarının ele geçirilmesinin düşmanıyla gelecekteki herhangi bir barış görüşmesinde yardımcı olabileceğine inanıyordu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes konusundaki tekliflere katıldıklarını ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve krizin çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini söyledi.
Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, bir gazetecinin, ABD'nin Ukrayna'da 30 günlük acil ateşkes teklifi ile ilgili sorusunu cevapladı.
Ukrayna krizinin çözümüyle ilgilendiği için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Putin, Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika'ya da ayrıca minnettar olduğunu aktardı.
Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve krizin çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor." dedi.
Sahadaki durum ile ilgili olarak kendisinin dün Kursk bölgesine gittiğini ve buradaki durum ile ilgili bilgi aldığını anımsatan Putin, buranın tamamen Rus ordusunun kontrolü altında olduğunu, bölgenin tamamen izole edildiğini kaydetti. Putin, gelecekte fiziki olarak bölge kapandığında Ukrayna askerlerinin buradan çıkamayacağına dikkati çekti.
Putin, Ukrayna'da ateşkesten yana olduklarını ancak ateşkes halinde kontrol ve denetim konularının henüz netleşmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Kursk bölgesinde (Ukraynalı askerlerin) sıkışmasıyla ilgili ne yapacağız? Eğer çatışmaları 30 günlüğüne durduracaksak bu ne anlama gelecek? Ukraynalı askerler bu bölgeden çatışma olmadan mı çıkacak? Sivil halka karşı çok sayıda suç işledikten sonra onları oradan serbest şekilde çıkmasına izin mi vereceğiz? Ya da Ukrayna yönetimi, bu askerlere silah bırakma emrini mi verecek? Nasıl olacak bunlar?"
Putin, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephenin tüm yönlerinde ilerlediğini belirterek, "Bu 30 gün nasıl kullanılacak? Ukrayna'da zorunlu seferberliğin devam etmesi için mi? Ukrayna’ya silah sevkiyatının sürdürülmesi için mi? Yeni seferber edilen birliklerin eğitim alabilmesi için mi? Kontrol mekanizması nasıl işleyecek? 2 bin kilometrelik çatışma hattında olası ateşkes anlaşmasının nerede ve kimin neyi ihlal ettiği nasıl tespit edilecek? Anlaşmanın ihlalinden kim sorumlu tutulacak? Bunlar ciddi sorular. Her iki tarafın da tüm bu soruları titizlikle incelemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.
Bu sorulara cevap bulunması gerektiğini vurgulayan Putin, bu konuda ABD Başkanı Trump'la da telefon görüşmesi yapabileceğini söyleyerek, "Bu meselenin barışçıl yollarla sonlandırılması fikri tarafımızca destekleniyor." ifadesini kullandı.
Rus lider, sahadaki duruma göre çatışmayı sona erdirmek için atılacak sonraki adımları müzakere edeceklerini belirtti.
"UKRAYNA'NIN AMERİKALILARDAN ISRARLA ATEŞKES İSTEMESİ GEREKİYORDU"
ABD'nin Ukrayna ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yaptığı görüşmelere de değinen Putin, "Ukrayna tarafının bu görüşmelerde ABD'nin baskısı altında kararlar aldığı gözükse de aslında sahadaki duruma dayanarak Ukraynalıların Amerikalılardan ısrarla ateşkes istemesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.
RUSYA İLE ABD ARASINDAKİ OLASI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
Putin, ABD ile başlayan istişareler doğrultusunda, Batılı şirketlerin Rusya'ya olası dönüşüne ilişkin konuşarak, "Bazı Batılı ortaklarımızın pazarımıza geri dönmesi, onları şirketleri ve bizim şirketlerimiz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir." dedi.
Şirketlerin dönüşü hakkında çeşitli istişareler yürüttüklerine işaret eden Putin, "Süreç sakince ve birbirimize saygı, karşılıklı çıkarlara saygı duyarak devam ediyor." diye konuştu.
Putin, Rusya'nın kendisini dış dünyaya kapatmadığını ve kimseyi de ülkeden kovmadığını vurgulayarak, "Dönmek isteyenlere hoş geldin deriz. Ancak Rusya yaşanan gelişmeleri de göz önünde bulunduracak. Eğer bazı sektörler dolduysa yabancı şirketler dönsün diye öncelik tanımayacağız.” dedi.
ABD ile enerji alanında olası işbirliği konusuna değinen Putin, "ABD ve Rusya enerji işbirliği konusunda anlaşırsa, Avrupa için bir doğal gaz boru hattı sağlanabilir ve bu Avrupa'ya fayda sağlayacak çünkü ucuz Rus gazı alacak." ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sonlandırma yönünde ABD'nin önerdiği "30 günlük acil ateşkes" önerisine ilişkin henüz Rusya'dan haber alınmadığını ifade ederek Rusya'nın savaşı uzatmak istediğini belirtti.
Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da iki gün önce ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen toplantıda alınan kararları değerlendirdi.
Cidde kentinde ABD heyeti ile görüşen Ukraynalı yetkilileri Kiev'de çalışma ofisinde kabul ettiği ifade eden Zelenskiy, Suudi Arabistan toplantısı hakkında ayrıntılı bilgiler aldığını kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, söz konusu toplantı sonucu ABD'nin ülkesine yönelik savunma ve istihbarat desteğinin yeniden başlatıldığını dile getirerek "Ukrayna barışa doğru hızla ilerlemek konusunda kararlıdır. Güvenilir, kalıcı ve onurlu bir barış için tüm fırsatları yaratmak adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın öncelikle havada ve denizde ateşkes sağlanması önerdiğini ama ABD'nin genel olarak 30 günlük "acil" ateşkes önerisi sunduğunu hatırlatan Zelenskiy, söz konusu teklifi kabul ettiklerini söyledi.
Zelenskiy, Rusya'nın, ABD'nin sunduğu ateşkes önerisine henüz bir yanıt vermediğini belirterek "Maalesef bir günden fazla süredir dünya, yapılan önerilere ilişkin Rusya'dan anlamlı bir yanıt almadı. Bu da bir kez daha Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini ve barışın gelmesini mümkün olduğunca geciktirmeye çalışacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna'nın güvenliği ve diğer konularla ilgili müttefikler ile çalışmaya devam edeceklerini aktaran Zelenskiy, "ABD'nin baskısının, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamaya yeteceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'nın geri alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenilgiye uğramaya devam ettiği belirtildi.
Rus "Kuzey" grubu askeri birliklerinin, bölgede Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'yı geri aldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Melovoy ve Podol yerleşim birimlerinin de kurtarıldığı aktarıldı.
Dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyerek Kursk bölgesinde bir komuta merkezini ziyaret etmiş, bölgedeki durum ile ilgili olarak Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan brifing almıştı.
Kursk bölgesindeki Ukrayna askeri birliklerinin en kısa sürede yenilmesi gerektiğini söyleyen Putin, "Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırını yeniden eski haline getirmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.
Kremlin'den Putin'in Kursk'a askeri üniformayla gitmesine ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada , "Putin bunu gerekli gördü" ifadelerini kullandı.
Rus istihbaratına yakın bir düşünce kuruluşunun Kremlin için hazırladığı gizli belge ortaya çıktığı iddia edildi. Söz konusu belgede Rusya'nın Ukrayna'daki mevcut hükümetin "tamamen dağıtılması" yönünde de çalışması gerektiği belirtilirken Trump yönetimi ile diğer ülkeler arasındaki gerilimin körüklenerek ABD’nin müzakere pozisyonunu zayıflatılması gerektiği vurgulandı.
Belgede, ayrıca Trump’ın 100 gün içinde bir barış anlaşmasına yönelik planları “gerçekleştirilmesi imkansız” olarak nitelendirildi ve “Ukrayna krizinin barışçıl bir çözümü 2026’dan önce olamaz” ifadelerine yer verildi.Rusya'nın Ukrayna'daki mevcut hükümetin "tamamen dağıtılması" yönünde de çalışması gerektiği belirtilen belgede, Trump yönetimi ile diğer ülkeler arasındaki gerilimin körüklenerek ABD’nin müzakere pozisyonunu zayıflatılması gerektiği vurgulandı.
İddia edilen belgede, Trump’ın 100 gün içinde bir barış anlaşmasına yönelik planları “gerçekleştirilmesi imkansız” olarak nitelendirilirken “Ukrayna krizinin barışçıl bir çözümü 2026’dan önce olamaz” ifadelerine yer verildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusundaki planlarının yer aldığı belgeyi “böyle tavsiyelerden haberdar değiliz" diyerek reddetti. Belgeyi "çelişkili" olarak nitelendiren Peskov, "barış sürecine dair iyi düşünülmüş seçenekler üzerinde" çalıştıklarını söyledi.