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Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin ardından şimdi de Ukrayna müzakerelerinde boy gösteriyor. ABD ve Rusya Suudi Arabistan'da Ukrayna Savaşı için ateşkes görüşmeleri yaparken Steve Witkoff bir kez daha ön plana çıktı. Peki kim bu Steve Witkoff? İşte Trump'ın emlak kralı ve golf arkadaşı Steve Witkoff hakkında tüm bilinenler...

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 11:44 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 11:48
Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve New Yorklu gayrimenkul geliştiricisi Steve Witkoff, Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rus yetkililerle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff

ÖNCE GAZZE SONRA KİEV

Yakın zamana kadar resmi bir diplomatik görevi olmadığı bilinen Witkoff, önce Gazze'de ve ardından Ukrayna'da ateşkes görüşmelerinde ön plana çıktı.

Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff

NEW YORKLU EMLAK KRALI

Trump New Yorklu "emlak kralını" "harika bir müzakereci" olarak tanımladı ve İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını kolaylaştırdığı ve bir Amerikalının Rus hapishanelerinden serbest bırakılmasını sağladığı için övgüler yağdırdı.

Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff

KİM BU STEVE WITKOFF?

Peki kim bu Steve Witkoff? İşte Witkoff'un Trump'la ilişkisi ve Beyaz Saray'daki rolüne ilişkin tüm detaylar…

Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff

TRUMP'IN GOLF ARKADAŞIYDI

Trump Beyaz Saray'a dönmeden önce Witkoff onun siyasi danışmanı, bağış toplayıcısı ve golf arkadaşıydı. Trump'ın 2023 New York sivil dolandırıcılık davasında verdiği ifadede Witkoff, ikilinin arkadaşlığının 1986'da Trump cüzdanını unuttuktan sonra ona bir şarküteride sandviç aldığında başladığını söyledi.

Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff

EMLAK KRALINDAN ÖNCE GAYRİMENKUL AVUKATIYDI

Witkoff, New York City emlak kralı olmadan önce gayrimenkul avukatı olarak çalıştı. 1997'de kurduğu ve başkanlığını sürdürdüğü emlak firması Witkoff, Manhattan'da zengin bir portföye sahip.

Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff

TRUMP KAMPANYASINA DESTEK VERDİ

2024 seçimleri sırasında Trump'ın kampanyacıları, Cumhuriyetçi rakipleriyle ilişkileri iyileştirmek için sık sık Witkoff'u görevlendirdi. The Washington Post'a göre Witkoff; Georgia Valisi Brian Kemp ve eski BM büyükelçisi Nikki Haley ile görüştü ve Trump ile eski bir birincil rakip olan Florida Valisi Ron DeSantis arasında bir toplantı düzenledi. Witkoff ayrıca oğlu Zach ile 2024 Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde konuştu.

Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff

TRUMP'A 2 MİLYON DOLARDAN FAZLA BAĞIŞ

ProPublica, 2021 yılında Witkoff'un Trump'ın siyasi eylem komitelerine 2 milyon dolardan fazla bağışta bulunduğunu bildirmişti.

Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff

BİR ANDA MÜZAKERELERDE ORTAYA ÇIKTI

Witkoff'un resmi unvanı Ortadoğu portföyüne işaret etse de son haftalarda Beyaz Saray'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yaptığı müzakereler sırasında çalışmalarını Rusya'ya da genişletti.

Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff

Witkoff, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ile bugün Suudi Arabistan'da Ukrayna Savaşı görüşmelerine katılıyor. Witkoff, pazar günü Fox News'e yaptığı açıklamada "Başkanın talimatı doğrultusunda toplantılar yapacağız ve umarım Rusya-Ukrayna konusunda gerçekten iyi ilerleme kaydederiz" dedi.

Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff

BIDEN POLİTİKASI BİTTİ

Washington Post ise Rus yetkililerle planlanan toplantının Kremlin ile doğrudan ilişki kurmaktan kaçınan Biden yönetiminin politikasından önemli bir sapmayı temsil ettiğini belirtiyor.

Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff

PUTİN İLE UZUN GÖRÜŞME

Witkoff Beyaz Saray tarafından, üç yıldan fazla süredir esrar kaçakçılığı suçlamasıyla yattığı Rus hapishanesinden Amerikalı öğretmen Marc Fogel'in serbest bırakılması için müzakerelere yardımcı olduğu için büyük övgü aldı. Karşılığında, Amerika Birleşik Devletleri bir Rus kripto para baronunu serbest bıraktı. Fox News yayıncısı Sean Hannity'ye göre, Witkoff, Fogel'in serbest bırakılmasını ayarlamak için Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir görüşme yaptı. Beyaz Saray, Putin toplantısıyla ilgili sorulara yanıt vermedi.