Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve New Yorklu gayrimenkul geliştiricisi Steve Witkoff, Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rus yetkililerle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

ÖNCE GAZZE SONRA KİEV Yakın zamana kadar resmi bir diplomatik görevi olmadığı bilinen Witkoff, önce Gazze'de ve ardından Ukrayna'da ateşkes görüşmelerinde ön plana çıktı.

NEW YORKLU EMLAK KRALI Trump New Yorklu "emlak kralını" "harika bir müzakereci" olarak tanımladı ve İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını kolaylaştırdığı ve bir Amerikalının Rus hapishanelerinden serbest bırakılmasını sağladığı için övgüler yağdırdı.

KİM BU STEVE WITKOFF? Peki kim bu Steve Witkoff? İşte Witkoff'un Trump'la ilişkisi ve Beyaz Saray'daki rolüne ilişkin tüm detaylar…