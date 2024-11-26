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Trump’ın Kabinesi’nde cinsel taciz skandalı! Matt Gaetz düştü sıra Kennedy’de mi?

Donald Trump’ın kabinesi cinsel saldırı iddialarıyla çalkalanıyor. Trump’ın Adalet Bakanı adayı olarak duyurduğu Matt Gaetz’in seks ticareti ve cinsel saldırı iddialarıyla Cumhuriyetçi Parti’de krize yol açıp görevden ayrılmasının arından şimdi de Sağlık Bakanı adayı ilan edilen Robert F. Kennedy Jr. ile ilgili iddialar gündeme damga vurdu. Üstelik cinsel taciz suçlamaları ile karşı karşıya kalan tek isim Kennedy Jr. da değil. İşte, Trump’ın Kabine’si ile ilgili iddialar…

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 13:20 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 13:27
Trump’ın Kabinesi’nde cinsel taciz skandalı! Matt Gaetz düştü sıra Kennedy’de mi?

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ABD'de 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönmesi beklenen Donald Trump'ın Kabine'sinde Matt Gaetz'in ardından şimdi de Robert F. Kennedy Jr. krizi patlak verdi.

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CUMHURİYETÇİ PARTİDE CİNSEL SALDIRI KRİZİ

Trump'ın Adalet Bakanı adayı olarak ilan ettiği Matt Gaetz, cinsel taciz ve seks ticareti iddialarının ardından adaylıktan çekilmişti. Gaetz'in adaylığı Cumhuriyetçi Parti içinde de büyük tepki çekmişti.

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MATT GAETZ'DEN SONRA KENNEDY JR.

Matt Gaetz tartışmalarının ardından şimdi de Robert F. Kennedy Jr.'ın Sağlık Bakanı adayı olması tartışmaları başlattı.

Başkan seçilen Donald Trump'ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri bakanı adayı Kennedy, 1990'ların sonlarında bir kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlandı. Kennedy'yi suçlayan ve New York şehrinin kuzeyindeki Westchester County'de yaşayan 49 yaşındaki Eliza Cooney, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, kendisine sorulmamış olmasına rağmen Senato'da ifade vermeye hazır olduğunu söyledi.

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KALÇASINI ELLEDİ LOSYON SÜRMESİNİ İSTEDİ

Cooney, Kennedy'nin liderlik ettiği hukuk kliniğinde stajyer olarak çalışmaya başladığında 23 yaşındaydı. Hafta sonları çocuk bakıcılığı yapan Cooney, bir gün, ailesi evde yokken, Kennedy'nin kilerde arkasından gelip ellerini kalçalarına koyup göğüslerinin yanına kaydırdığını söyledi. İddiaya göre evdeki bir çalışanın içeri girmesiyle Cooney, kurtulma şansı bulmuştu.

Kennedy o zamanlar evli ve beş çocuk babasıydı. Cooney, Kennedy ailesi için çalıştığı sırada bir keresinde de Kennedy'nin yatak odasına üstü çıplak bir şekilde gelip sırtını losyonla ovmasını istediğini söyledi.

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Cooney, iddia edilen olaylardan sonra yaklaşık dört ay boyunca Kennedy ailesiyle yaşamaya ve onlar için çalışmaya devam etti. Ayrıca, her gün ofise gelmese de yaklaşık üç yıl boyunca hukuk kliniği için bir proje üzerinde çalıştı. Ancak olayların özgüvenini azalttığını ve kendisinde altta yatan bir korku ve huzursuzluk hissi bıraktığını söyledi.

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SADECE KENNEDY JR. DEĞİL!

Trump'ın ekibinde cinsel saldırı iddialarıyla suçlanan bir isim daha var. Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, 2017'de kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen bir kadına sessiz kalması için para ödediği suçlamasıyla karşı karşıya. Ne Kennedy ne de Hegseth yorum taleplerine cevap verdi. Hegseth'in avukatı, onun soruşturulduğunu ve aklandığını ve kadının iddialarının yanlış olduğunu söyledi.

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