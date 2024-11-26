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Justin Trudeau’nun pedofili şebekesi! Seçimi kaybederse ömür boyu hapis yatacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, pedofili iddialarıyla gündemde. Reşit olmayan bir genç kızı istismar ettiği öne sürülen Trudeau’nun en az 26 kadın kurbanı olduğu belirtiliyor. Trudeau için siyasi bir hesaplaşmanın yaklaştığına dikkat çekilirken eğer görevden alınırsa, hapse girebileceği vurgulanıyor. Epstein Adası’nı sık sık ziyaret ettiği bilinen Trudeau’nun medyaya ve yargıya büyük baskı yaptığı belirtiliyor.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 17:34 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 17:45
Justin Trudeau’nun pedofili şebekesi! Seçimi kaybederse ömür boyu hapis yatacak

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau hakkındaki pedofili iddiaları gündeme damga vurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Takvim Fotoğraf ArşiviKanada Başbakanı Justin Trudeau, Takvim Fotoğraf Arşivi

PEDOFİLİ İDDİALARINI ÖRTMEK İÇİN MEDYAYA BASKI

Çocuk istismarına ilişkin rahatsız edici bir dizi iddiayla karşı karşıya kalan Trudeau, Kanada kurumları üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı; basın özgürlüğünü kısıtladı, vatandaşların sosyal medyada haber paylaşmasını yasakladı ve hesap verebilirlikten kaçınmak için yargıya baskı yaptı.

TRUDEAU HAPSE GİREBİLİR

Trudeau için siyasi bir hesaplaşmanın yaklaştığı belirtilirken eğer görevden alınırsa, hapse girebileceği belirtiliyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Takvim Fotoğraf ArşiviKanada Başbakanı Justin Trudeau, Takvim Fotoğraf Arşivi

REŞİT OLMAYAN GENÇ KIZI İSTİSMAR

Trudeau 2008'de siyasete girerken gündeme Vancouver'daki West Point Grey Akademisi'nde öğretmenlik yaptığı günlerde yaşadığı bir seks skandalı ile damga vurmuştu. İddiaya göre Trudeau'yu suçlayan genç kızın 17 yaşında olduğunu belirten ana akım medya yalan söylüyordu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Takvim Fotoğraf ArşiviKanada Başbakanı Justin Trudeau, Takvim Fotoğraf Arşivi

EPSTEIN ADASI'NI SIK SIK ZİYARET EDİYORDU

Kanada Başbakanı'nın reşit olmayan çocuk kurbanların istismar edildiği ve hatta öldürüldüğü "Epstein Adası"nı da sık sık ziyaret ettiği ortaya çıktı. The People's Voice, Kanada siyasetinin en üst kademelerinde örtbas edilmeye çalışılan bir pedofili şebekesi olduğunu ve Trudeau'nun da küresel elitlerden biri olarak bu şebeke ile ilişkili olduğu iddia ediliyor.

Kanada medyasının Trudeau'nun reşit olmayan genç kızla cinsel ilişkisine dair haber yapmasının engellendiği belirtiliyor.

ABD medyası küreselci elitler tarafından kontrol ediliyor, bu yüzden Trudeau'nun kurbanının babası Buffalo Chronicle'a konuşarak ilişkilerinin ilk düşünüldüğünden çok daha genç olduğunu açıkladı. O dönem kızın 17 yaşında olduğu iddia edilmişti. Kanadalı iş insanı The Chronicle'a yaptığı açıklamada "Ondan çok daha gençti." dedi.

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KANADA POLİSİ DELİLLERİ YOK EDİYOR

Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin Trudeau'nun geride bıraktığı kurbanlar ve cesetlerle ilişkilendiren delilleri aktif bir şekilde yok etmeye çalıştığı iddia edildi.

İddiaya göre Trudeau pop konserlerinde reşit olmayan kızlarla dans ederken hükümeti de onun Pickton çocuk seks ve cinayet operasyonundaki iddia edilen rolüne dair kanıtları örtbas etmeye çalışıyor.

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26'DAN FAZLA KURBAN

Trudeau cinsel saldırı, tecavüz ve hatta nekrofili iddialarıyla suçlanırken 26'dan fazla kadın ve reşit olmayan genç kızın, onun kurbanı olduğu belirtiliyor.

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