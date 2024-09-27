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ABD’de Kennedy skandalı! RFK Jr.’ın yasak ilişki bombasından sonra striptizcide görüntüleri çıktı

ABD, Robert Francis Kennedy Jr.'ın yasak ilişki skandalı ile çalkalanıyor. Gazeteci Olivia Nuzzi ile cinsel içerikli mesajları ortaya çıkan RFK Jr.'ın eşi Hines tektaşını parmağından çıkarırken Kennedy ile eşinin 2016'da bir VIP doğum günü partisinde çekilen fotoğrafları gündeme damga vurdu. İngiliz Daily Mail'in ortaya çıkardığı fotoğraflarda Kennedy ile eşinin bir striptiz şovda yaşadığı skandallar patladı. İşte, ABD ve İngiliz basınının konuştuğu o fotoğraflar...

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 14:40 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 15:07
ABD’de Kennedy skandalı! RFK Jr.’ın yasak ilişki bombasından sonra striptizcide görüntüleri çıktı

ABD Kennedy ailesinde patlak veren yeni skandalla çalkalanıyor. Kennedy ailesinden ABD'li siyasetçi, çevre hukukçusu ve komplo teorisyeni Robert Francis Kennedy Jr. yani RFK Jr. New York Magazine muhabiri Olivia Nuzzi ile cinsel içerikli mesajlaşmaları dolayısıyla gündeme damga vurdu.

ABD’de Kennedy skandalı! RFK Jr.’ın yasak ilişki bombasından sonra striptizcide görüntüleri çıktı

KENNEDY JR. İLE GAZETECİ NUZZI'NİN YASAK İLİŞKİSİ PATLADI

Kennedy ile evlilik dışı ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından gazeteci Nuzzy, ilişkilerinin yalnızca mesajlaşmadan ibaret olduğunu ve hiçbir zaman "fiziksel" bir ilişkiye dönüşmediğini ileri sürmüştü.

ABD’de Kennedy skandalı! RFK Jr.’ın yasak ilişki bombasından sonra striptizcide görüntüleri çıktı

EŞİ HINES YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI

Skandalın patlak vermesinden bir gün sonra İtalya'nın Milano kentinde Milano Moda Haftası sırasında düzenlenen partide görüntülenen JFK Jr.'ın oyuncu eşi Cheryl Hines, kocası hakkındaki haberler karşısında suskunluğunu korudu. Öte yandan fotoğraflarda Hines'ın Emmy Ödülleri'nde taktığı büyük elmas alyansını çıkardığı görüldü.

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