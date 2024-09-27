ABD’de Kennedy skandalı! RFK Jr.’ın yasak ilişki bombasından sonra striptizcide görüntüleri çıktı

ABD Kennedy ailesinde patlak veren yeni skandalla çalkalanıyor. Kennedy ailesinden ABD'li siyasetçi, çevre hukukçusu ve komplo teorisyeni Robert Francis Kennedy Jr . yani RFK Jr. New York Magazine muhabiri Olivia Nuzzi ile cinsel içerikli mesajlaşmaları dolayısıyla gündeme damga vurdu.

KENNEDY JR. İLE GAZETECİ NUZZI'NİN YASAK İLİŞKİSİ PATLADI

Kennedy ile evlilik dışı ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından gazeteci Nuzzy, ilişkilerinin yalnızca mesajlaşmadan ibaret olduğunu ve hiçbir zaman "fiziksel" bir ilişkiye dönüşmediğini ileri sürmüştü.