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Trump’ın kabinesinde alkolik bakan krizi! Savunma Bakanı Pete Hegseth’in geçmişi ortalığı karıştırdı

ABD’de 20 Ocak’ta göreve gelmeyi bekleyen 47. Başkan Donald Trump’ın Kabine için seçtiği isimlerden biri yine ortalığı karıştırdı. ABD’de gündem, Trump’ın Savunma Bakanı seçtiği Pete Hegseth’in alkolik geçmişi. ABD basını “Hegseth’in alkol geçmişi Pentagon seçimini gölgeliyor” dedi.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 11:37 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 11:52
Trump’ın kabinesinde alkolik bakan krizi! Savunma Bakanı Pete Hegseth’in geçmişi ortalığı karıştırdı

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ABD'de 47. Başkan seçilen Donald Trump'ın Kabine için belirlediği isimler tartışma yaratmaya devam ediyor. Trump'ın Savunma Bakanı seçtiği eski asker ve talk show sunucusu Pete Hegseth'in alkolik olduğu iddia edilirken ABD basınında "Hegseth'in alkol geçmişi Pentagon seçimini gölgeliyor" başlıkları atıldı.

Pete Hegseth, AFPPete Hegseth, AFP

TRUMP'IN KABİNESİNDE ALKOL KRİZİ

The Washington Post, Hegseth'in alkol problemi olduğuna dikkat çekerken "Görev başındayken sarhoş olmanın ağır cezalara çarptırıldığı bir ordunun başına geçecek" ifadelerini kullandı.

The Washington Post, Hegseth’in alkol problemi olduğuna dikkat çekerken “Görev başındayken sarhoş olmanın ağır cezalara çarptırıldığı bir ordunun başına geçecek” ifadelerini kullandı.The Washington Post, Hegseth’in alkol problemi olduğuna dikkat çekerken “Görev başındayken sarhoş olmanın ağır cezalara çarptırıldığı bir ordunun başına geçecek” ifadelerini kullandı.

İNSANLARDAN KOPTU KENDİNİ ALKOLE VURDU

Pete Hegseth, daha önce, Irak'ta bir piyade birliğinde görev yaparken aracından seken bir RPG'nin patlamaması sonucu ölümle burun buruna gelmesinin ardından alkole başladığını söylemişti. Görevi 2006 yılında sona erdikten sonra Manhattan'daki evine döndüğünde, o sırada eşi uzun saatler çalışırken birlikte görev yaptığı insanlardan koptuğunu ve alkole yöneldiğini söylemişti.

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PETE HEGSETH'TEN ALKOL İTİRAFI

Hegseth Ağustos 2021'de katıldığı bir programda "Saat 10'da etrafıma bakar ve 'Bugün ne yapacağım? Biraz bira içsem nasıl olur?" diye düşündüğünü söylemiş ve "Bir bira birçok biraya yol açıyor." demişti.

KARİYERİ YÖN DEĞİŞTİRDİ

Aşırı alkol tüketimi iddiaları Hegseth'in kariyerine gölge düşürdü. Hegseth gazilerle ilgili bir sivil toplum kuruluşunu yönetirken Fox News'un yıldız sunucularından biri haline geldi ve şimdi de seçilmiş Başkan Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı'nın başına geçmesi için tercih ettiği isim oldu.

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TECAVÜZLE SUÇLANMIŞTI

2017 yılında California'daki bir Cumhuriyetçi konferansında, Hegseth'in "gözle görülür şekilde sarhoş" olduğu iddia edildi. Öyle ki cinsel ilişkiye girdiği bir kadın tarafından tecavüzle suçlandı.

Pete Hegseth, AFPPete Hegseth, AFP

ARKADAŞLARI ANLATTI

Doğrudan Hegseth ile çalışan ve onu iş başında içki içerken ya da iş etkinliklerinde gözle görülür şekilde sarhoşken gören ve misilleme korkusuyla isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan altı eski Fox News çalışanına göre, Hegseth Fox News'de "aşırı içici" olarak ün yapmıştı.

Hegseth'in Ocak 2016'da ayrılana kadar yönettiği bir sivil toplum kuruluşu olan Concerned Veterans of America'da, New Yorker'ın bir meslektaşının Hegseth'in "alkol kötüye kullanımı geçmişi" olduğunu söyleyen e-postasına atıfta bulunan bir raporuna göre, bazı eski meslektaşları onu sık sık aşırı derecede içerken gördüklerini söyledi. Bu gruptan birkaç eski meslektaşı Washington Post'a birçok kez aşırı içki içtiğine tanık olduklarını söyledi.

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