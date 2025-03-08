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Trump’a Filistin protestosu! Eylemciler golf sahasını kırmızıya boyadı: Üzerine "Gazze satılık değildir" yazdı

Gazze’yi ele geçirme planları ve “Gaza Riviera” adlı yapay zeka videosuyla açıkça Gazze’de ilhak propagadası yapan ABD Başkanı Donald Trump’a Filistinlilerden tepki geldi. Filistin Eylem Örgütü, İsrail’e destek veren Trump’ı protesto etti ve Başkan’ın ikonik golf sahasını kırmızıya boyadı ve üzerine “Gazze satılık değildir” yazdı.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 16:07 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 16:23
Trump’a Filistin protestosu! Eylemciler golf sahasını kırmızıya boyadı: Üzerine Gazze satılık değildir yazdı

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Gazze'yi ABD'nin ele geçireceğini söyleyen ve Truth Social hesabında paylaştığı yapay zeka ile hazırlanmış skandal bir Gazze videosu paylaşan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tepkiler devam ediyor.

TRUMP'A FİLİSTİN PROTESTOSU

Filistin Eylem Örgütü, İsrail'e destek veren Trump'ı protesto etti ve Başkan'ın ikonik golf sahasını tahrip etti.

Protestocular Trump'ın golf sahasına küfürler yazdı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırProtestocular Trump'ın golf sahasına küfürler yazdı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

İKONİK GOLF SAHASINI KIRMIZIYA BOYADILAR

İskoçya'daki golf sahasının zeminine ve binalarına kırmızı boya sürüldüğü görüldü.

"GAZZE SATILIK DEĞİLDİR"

Protestocular ayrıca çimlerin üzerine "Gazze satılık değildir" yazdı ve sahada çok sayıda çukur açtı.

Protestocular ayrıca çimlerin üzerine “Gazze satılık değildir” yazdı ve sahada çok sayıda çukur açtı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırProtestocular ayrıca çimlerin üzerine “Gazze satılık değildir” yazdı ve sahada çok sayıda çukur açtı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Trump Turnberry sahasını 2014 yılında satın almıştı. Burada golf oynamanın maliyeti tam 1,000 Sterlin değerinde. "Trump Turnberry" olarak bilinen tesis, dünyanın en iyi golf tesislerinden biri olarak görülüyor.

Protestocular ayrıca çimlerin üzerine “Gazze satılık değildir” yazdı ve sahada çok sayıda çukur açtı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırProtestocular ayrıca çimlerin üzerine “Gazze satılık değildir” yazdı ve sahada çok sayıda çukur açtı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Filistin yanlısı protesto, ABD Başkanı'nın Gazze'yi "Ortadoğu'nun Rivierası" haline getirme planlarına tepki olarak yapıldı.

Gazze'yi ABD'nin ele geçireceğini söyleyerek açıkça ilhak planlarını ilan eden ABD Başkanı Donald Trump bir skandala daha imza attı. Truth Social sosyal medya hesabından yapay zeka ile hazırlanmış bir video paylaşan Trump, Gazze Şeridi'nin tatil merkezine çevrilmiş bir halini gösterdi.

Trump’tan skandal Gazze paylaşımı! Dansözler, altın heykeller, para saçan Elon Musk ve Netanyahu ile şezlongTrump’tan skandal Gazze paylaşımı! Dansözler, altın heykeller, para saçan Elon Musk ve Netanyahu ile şezlong

TRUMP'TAN SKANDAL VİDEO

Yapay zekayla hazırlanmış skandal videoda Gazze bir tatil beldesine dönüşürken yemek yiyen ve etrafa para saçan Elon Musk, lüks arabalar, dansözler ile şezlongda ellerinde içecekleriyle Trump ve Netanyahu görülüyor.

Gazzeli gençlerden Trump’ın skandal paylaşımına videolu cevap: Musk batmış Netanyahu tutuklanmışGazzeli gençlerden Trump’ın skandal paylaşımına videolu cevap: Musk batmış Netanyahu tutuklanmış

FİLİSTİNLİ GENÇLERDEN CEVAP

Trump'ın Gazze'nin tatil merkezine çevrildiğini gösteren skandal videolu paylaşımına Gazzeli gençlerden cevap geldi. "Gazze Filistinlilerindir" başlıklı videoda Gazze halkının ve Kassam Tugayları direnişçilerinin bölgeyi yeniden inşa ettiği, Elon Musk'ın battığı ve Netanyahu ile Trump'ın tutuklandığı görüntüler dikkat çekti.

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