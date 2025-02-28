Gazzeli gençlerden Trump’ın skandal paylaşımına videolu cevap: Musk batmış Netanyahu tutuklanmış

Gazzeli Gençler ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Truth Social hesabında paylaştığı skandal Gazze videosuna cevap olarak bir video yayımladı ve "Gazze Filistinlilerindir" dedi.

Yeni videoda Filistinlilerin anavatanlarını yeniden inşa ederek gelişmiş ve örgütlü bir toplum oluşturdukları gösteriliyor.

Gazzeli gençlerden Trump'a cevap, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Gazzeli gençlerden Trump'a cevap, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

KASSAM DİRENİŞÇİLERİ GAZZE'Yİ YENİDEN İNŞA EDİYOR

Yeniden inşa çalışmalarına aktif olarak katılan direniş savaşçılarına karşı minnettarlık vurgulanıyor.

Gazzeli gençlerden Trump'a cevap, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BURAM BURAM FİLİSTİN KÜLTÜRÜ

Videoda Filistin kültürüne ait ögeler ise dikkat çekiyor.

Gazzeli gençlerden Trump'a cevap, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MUSK BATMIŞ NETANYAHU VE TRUMP TUTUKLANMIŞ

Videoda ayrıca Trump'a en yakın olan isim Elon Musk'ın borsada kayıplar yaşadığı, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkına karşı işledikleri suçlardan dolayı hapis yattığı bir gelecek yer alıyor.

SÜRGÜNDEN VATANA DÖNÜŞ

Videoda Gazze'den sürgün edilen ve ateşkesin ardından Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönen yüz binlerce Filistinlinin görüntülerinden esinlenerek oluşturulan bir an yer alıyor. Filistin bayrağı gururla dalgalanıyor ve toprağın yerli halkına ait olduğunu vurguluyor.

TRUMP'TAN SKANDAL VİDEO

Gazze'yi ilhak planları yapan Truth Social sosyal medya hesabından yapay zeka ile hazırlanmış bir video paylaşmış ve Gazze Şeridi'nin tatil merkezine çevrilmiş bir halini göstermişti. Trump ve Netanyahu'nun Gazze'de tatil yaptığı, Elon Musk'ın paralar saçtığı video büyük tepki çekmişti.