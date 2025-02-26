Trump’tan skandal Gazze paylaşımı! Dansözler, altın heykeller, para saçan Elon Musk ve Netanyahu ile şezlong

Geçtiğimiz haftalarda Gazze'yi ABD'nin ele geçireceğini söyleyerek açıkça ilhak planlarını ilan eden ABD Başkanı Donald Trump bir skandala daha imza attı.

TRUMP'TAN SKANDAL PAYLAŞIM

Truth Social sosyal medya hesabından yapay zeka ile hazırlanmış bir video paylaşan Trump, Gazze Şeridi'nin tatil merkezine çevrilmiş bir halini gösterdi.

Trump'tan skandal Gazze paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

GAZZE'Yİ TATİL BELDESİ YAPTI

Videoda Gazze'de tatil yapan Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yer aldığı görüldü.

Trump'tan skandal Gazze paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Videonun başında Gazze bugün olduğu gibi aylardır devam eden İsrail bombardımanının ardından yıkıntılar arasında Gazze ve Filistinliler yer alırken "Gazze 2025! Sıradaki ne?" görülüyor.

Trump'tan skandal Gazze paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ELON MUSK PARA SAÇIYOR TRUMP DANSÖZLERLE OYNUYOR

Daha sonra Gazze bir tatil beldesine dönüşürken yemek yiyen ve havadan dökülen paralar altında yürüyen Elon Musk, lüks arabalar ve dansözler görülüyor.

Trump'tan skandal Gazze paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Gazze'nin ortasında Trump'ın altın bir heykeli belirirken, paraların saçıldığı plajlar ve dansözlerle dans eden Trump ortaya çıkıyor.

Trump'tan skandal Gazze paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

NETANYAHU'YLA ŞEZLONGDA…

Skandal videonun finalinde ise Netanyahu ve Trump şezlongda uzanırken ellerinde içeceklerle "Trump Gazze" yazısı önünde bir otelde beliriyor.