Başkan Erdoğan’ın Ukrayna’da ateşkes sözleri dünyada manşet! Avrupa’nın güvenliğinde kilit rol Türkiye’de

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki kriz, ABD ile Avrupa arasındaki gerilim derken Türkiye Avrupa için vazgeçilmez ülke haline geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Avrupa Birliği'nin (AB) Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrim İçi Toplantısı'na katıldı, AA

AVRUPA'NIN VAZGEÇİLMEZİ TÜRKİYE

Fransız Le Monde, Türkiye'nin "zayıflayan Avrupa Birliği için vazgeçilmez" hale geldiğini yazmıştı. Batı basınında Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyaç duyduğuna yönelik haberler yayımlanmaya devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ BATI BASININA DAMGA VURDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'nin düzenlediği Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısında yaptığı kritik açıklama Batı basınına damga vurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Avrupa Birliği'nin (AB) Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrim İçi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı, AA

"TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'I ATEŞKES DEDİ"

ABD merkezli Barron's "Türkiye'nin Erdoğan'ı Ukrayna savaşında hava ve deniz ateşkesini desteklediğini söyledi" başlığını kullandı ve "NATO üyesi Türkiye'nin, Rusya'nın üç yıl önce gerçekleştirdiği saldırılardan bu yana Karadeniz'deki iki komşusuyla iyi ilişkiler sürdürmeye çalıştı ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan doğrudan görüşmelere iki kez ev sahipliği yaptı." İfadelerini kullandı.

Barron's, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İNGİLTERE'DEN UKRAYNA'YA…

İngiliz The Guardian, "Türkiye hava ve deniz ateşkesi planlarını destekliyor" dedi ve Başkan Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya Ukrayna savaşının sonlanmasına yönelik hava ve deniz ateşkes çağrısına destek verdiğini belirtti.

Guardian ayrıca "NATO'nun ABD'den sonra en büyük ikinci ordusunu kontrol eden Erdoğan, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırıların ardından Zelenskiy'in ateşkes çağrısını yinelemesinin ardından bu açıklamayı yaptı." İfadelerini kullandı.

The Guardian

Ukrayna gazetesi News Ukraine ise "Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes önerisini destekliyor" dedi.

Interfax, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Bir diğer Ukrayna gazetesi Interfax ise "Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında erken ateşkes, hava ve deniz saldırılarının durdurulması girişimini destekliyor" dedi ve Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'da barışı sağlamaya yönelik hamlelerine dikkat çekti.