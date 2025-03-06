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Rusya’dan ABD’ye büyükelçi! Putin imzaladı Kremlin atadı: Aleksandr Darçiyev göreve başlıyor

Rusya ABD’ye büyükelçi atadı. Rusya, heyetin başkanının ABD Büyükelçisi olarak atandığını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev'in, ABD'ye büyükelçi olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 11:06 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 11:06
Rusya’dan ABD’ye büyükelçi! Putin imzaladı Kremlin atadı: Aleksandr Darçiyev göreve başlıyor

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ABD ve Rusya'nın İstanbul'da kurulan barış masasında yaptığı görüşmenin ardından Rusya, heyetin başkanının ABD Büyükelçisi olarak atandığını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev'in, ABD'ye büyükelçi olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

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Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.

RUSYA'DAN ABD'YE BÜYÜKELÇİ

Buna göre, Rusya Dışişleri Bakanlığının Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev, Rusya'nın Washington Büyükelçisi ve Washington'daki Amerikan Devletleri Örgütü Daimi Gözlemcisi olarak atandı.

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İSTANBUL'DA BARIŞ MASASI

Rus ve ABD heyetleri, 27 Şubat'ta İstanbul'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Darçiyev ve ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter'ın katılımıyla uzmanlar seviyesinde görüşme gerçekleştirmişti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde her iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesinin ele alındığını belirterek ABD ile karşılıklı olarak diplomatik misyonların faaliyetlerinin kesintisiz şekilde finanse edilmesinin sağlanması ve diplomatların görevlerini yerine getirmesi için uygun koşulların yaratılması konusunda ortak adımlar atılacağını duyurmuştu.

Bakanlık, toplantıda ABD'ye atadıkları büyükelçi için Washington tarafından agreman verildiğini bildirmişti.

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