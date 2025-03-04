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Zelenskiy koltuğunu kaybedecek mi? Trump resmen “indiririz” dedi: Ortalıkta kalamaz

ABD Başkanı Donald Trump açıkça Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i görevden alma sinyali verdi. Washington-Kiev hattında kriz günbegün derinleşirken Trump’ın dün ABD’nin Zelenskiy’e daha fazla tahammül etmeyeceği yönündeki açıklama gündeme damga vurmuştu. Trump’ın son açıklaması ise resmen bomba etkisi yarattı. İşte ABD Başkanı’nın, Zelenskiy için söylediği o son cümle…

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 14:09 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 14:09
Zelenskiy koltuğunu kaybedecek mi? Trump resmen indiririz dedi: Ortalıkta kalamaz

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ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında tansiyon her geçen gün daha da yükselirken Zelenskiy'in de görevden azledileceği iddia edilmeye başlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump, AFPUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump, AFP

TRUMP SİLAH YARDIMINI KESTİ

Trump ve Zelenskiy'in geçtiğimiz cuma akşamı Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te dünyanın gözü önünde ettikleri kavganın ardından ABD, Ukrayna'ya yönelik tüm silah yardımlarını durdurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, AFPUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, AFP

BU SÖZLER BOMBA ETKİSİ YARATACAK

Trump'ın net kararı Ukrayna'da şok etkisi yaratırken Zelenskiy ile ilgili sözleri ise dikkat çekti.

"ABD DAHA FAZLA TAHAMMÜL ETMEYECEK"

Trump, Zelenskiy'in Londra'da gazetecilere yaptığı açıklamalar hakkında Truth Social hesabından bir paylaşım yaptı. Trump paylaşımında "Bu, Zelenskiy'in yapabileceği en kötü açıklama ve Amerika buna daha fazla tahammül etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Trump'ın paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTrump'ın paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

RESMEN "İNDİRİRİZ" DEDİ: ANLAŞMA İSTEMEYEN ORTALIKTA KALMAZ

Trump Zelenskiy hakkında en çok dikkat çeken sözü ise pazartesi günü Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte söyledi. "Ukrayna'da savaş anlaşmayla çok kısa zamanda bitebilir. Anlaşma istemeyen varsa, o kişi ortalıkta fazla kalmaz" diyen Trump, açıkça Zelenskiy'in koltuğunu kaybedebileceğini belirtti.

Ukrayna’da ateşkes çıkmazı Kursk! Trump Zelenski’yi indirmek mi istiyor?Ukrayna’da ateşkes çıkmazı Kursk! Trump Zelenski’yi indirmek mi istiyor?
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