Trump ve Putin’ten telefonda ilk temas! Buluşma adresi Suudi Arabistan

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını açıkladı. Telefon görüşmesinin ardından Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Putin ile Suudi Arabistan'da bir araya geleceklerini duyurdu.
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Putin ve Trump (AA)
Putin ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ortak alanlara ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını belirten Trump, ABD ile Rusya'nın birlikte çalışmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.
ÖLÜMLERİ DURDURMAK İSTİYORUZ
Trump, "Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz. Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşmeden haberdar etmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'i arayarak işe başlayacağız." bilgisini verdi.
Putin ve Trump (AA)
WITKOFF DEVREDE
Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulmasına yönelik müzakerelere ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff'un katılacağını kaydetti.
Putin'e teşekkür eden Trump, "Ben Başkan olsaydım yaşanmayacak olan bir savaşta milyonlarca insan öldü ama bu savaş artık sona ermeli. Bu çabanın yakında başarılı bir sonuca ulaşacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
SUUDİ ARABİSTAN'DA YÜZ YÜZE
Trump, Putin ile telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklama yaptı. Trump, Putin'le yüz yüze de görüşeceklerini işaret etti ve "Sonuçta buluşmayı bekliyoruz. Aslında, onun buraya gelmesini bekliyoruz ve ben oraya gideceğim ve muhtemelen ilk kez Suudi Arabistan'da da buluşacağız, Suudi Arabistan'da buluşacağız, bir şeyler başarabilir miyiz diye bakacağız" dedi.
ZELESNKIY DE BARIŞ İSTİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi "barış istediğini" ve taraflar arasındaki müzakerelerin olumlu geçeceğine inandığını ifade etti.
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de telefon görüşmesi yaptı.