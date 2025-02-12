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Trump ve Putin'ten telefonda ilk temas! Buluşma adresi Suudi Arabistan

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devleti Başkanı Putin telefon görüşmesi yaptı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için görüşmelere başlamakta mutabık kaldıklarını açıkladı. Kremlin, Trump ve Putin'in 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki liderin temasları sürdürme kararı aldığını bildirdi. Yapılan açıklamada iki liderin, tutuklu takasını da ele aldığı ifade edildi. Öte yandan Trump konuşmanın ardından Oval Ofis’te yaptığı açıklamada Putin ile Suudi Arabistan’da bir araya geleceklerini söyledi.

AA AA
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 20:05 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 09:01
Trump ve Putin’ten telefonda ilk temas! Buluşma adresi Suudi Arabistan

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    ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını açıkladı. Telefon görüşmesinin ardından Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Putin ile Suudi Arabistan'da bir araya geleceklerini duyurdu.

    Trump ile Putin görüştü!

    ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

    Putin ve Trump (AA)Putin ve Trump (AA)

    Putin ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ortak alanlara ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını belirten Trump, ABD ile Rusya'nın birlikte çalışmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.

    ÖLÜMLERİ DURDURMAK İSTİYORUZ

    Trump, "Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz. Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşmeden haberdar etmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'i arayarak işe başlayacağız." bilgisini verdi.

    Putin ve Trump (AA)Putin ve Trump (AA)

    WITKOFF DEVREDE

    Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulmasına yönelik müzakerelere ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff'un katılacağını kaydetti.

    Putin'e teşekkür eden Trump, "Ben Başkan olsaydım yaşanmayacak olan bir savaşta milyonlarca insan öldü ama bu savaş artık sona ermeli. Bu çabanın yakında başarılı bir sonuca ulaşacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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    SUUDİ ARABİSTAN'DA YÜZ YÜZE

    Trump, Putin ile telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklama yaptı. Trump, Putin'le yüz yüze de görüşeceklerini işaret etti ve "Sonuçta buluşmayı bekliyoruz. Aslında, onun buraya gelmesini bekliyoruz ve ben oraya gideceğim ve muhtemelen ilk kez Suudi Arabistan'da da buluşacağız, Suudi Arabistan'da buluşacağız, bir şeyler başarabilir miyiz diye bakacağız" dedi.

    ZELESNKIY DE BARIŞ İSTİYOR

    ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi "barış istediğini" ve taraflar arasındaki müzakerelerin olumlu geçeceğine inandığını ifade etti.

    ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de telefon görüşmesi yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (Reuters)ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (Reuters)

    Görüşmeye ilişkin Truth Social sosyal paylaşım platformundan açıklama yapan Trump, Zelenskiy ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirtti.

    Trump, "O da (Zelenskiy) Devlet Başkanı Putin gibi barış istiyor. Savaşla ilgili çeşitli konuları ele aldık, cuma günü Münih'te yapılacak olan ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun heyete liderlik edeceği toplantıyı konuştuk. Bu toplantının sonuçlarının olumlu olacağından umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

    Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "tamamen gereksiz bir ölüm ve yıkım" olduğunu ve bu savaşın artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Tanrı Rusya ve Ukrayna halkını korusun." ifadesini kullandı.

    Putin ve Trump (AA)Putin ve Trump (AA)

    1,5 SAAT SÜRDÜ

    Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki liderin temasları sürdürme kararı aldığını bildirdi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    TUTUKLU TAKASI DA GÖRÜŞÜLDÜ

    İki liderin, tutuklu takası konusunu ele aldığını belirten Peskov, "Trump, Amerika tarafının varılan tüm anlaşmaları uygulayacağının garantisini verdi." dedi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov (AA)Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov (AA)

    Putin'in, ABD'li yetkilileri Rusya'da ağırlamaya hazır olduğunu Trump'a ilettiğini aktaran Peskov, heyetlerin Ukrayna konusu dahil iki ülkenin ortak çıkarlarını kapsayan konuları ele alabileceklerini söyledi.

    Peskov, Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini de vurgulayarak, "Putin ve Trump, görüşmede, Ukrayna konusunu ele alırken, yüz yüze görüşme dahil şahsi temasları sürdürme kararı aldı." diye konuştu.

    İki liderin, Orta Doğu'daki gelişmeleri de istişare ettiğini dile getiren Peskov, "İran'ın nükleer programı ve Rusya ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler de ele alındı. Uzun bir telefon görüşmesiydi, yaklaşık 1,5 saat sürdü." dedi.

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