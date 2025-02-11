Rus hava sahasında gizemli uçak! Trump’ın elçisi Steve Witkoff Moskova’ya mı indi?

Rus hava sahasında bir gizemli uçak ortalığı karıştırdı. Moskova'ya yaklaşan Gulfstream uçağının, dün Washington'dan ayrılan ABD Başkanı Donald Trump'ın özel Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'a ait olabileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un bulunduğu iddia edilen uçak, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

STEVE WITKOFF RUSYA'YA MI GİDİYOR?

Moskova'ya doğru alçalan uçakta, Rusya'ya duyurulmamış bir ziyaret planlayan Steve Witkoff'un olduğu öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, AA

KREMLİN'DEN DE BEYAZ SARAY'DAN DA CEVAP YOK

Uçağın Witkoff'a ait olup olmadığı henüz Kremlin ya da Beyaz Saray tarafından doğrulanmadı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviation, Washington'dan Moskova'ya tek seferlik teknik uçuş yapıldığını duyurdu. Rosaviation, "Bu, devletler arasındaki insani iş birliğinin basit bir uygulamasıdır" dedi. Yine de uçuşun nedeni belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un bulunduğu iddia edilen uçak, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD İLE DİYALOG MESAJI

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Moskova'nın özellikle "Ukrayna ile ilgili bir çözüm" görüşmek üzere ABD ile diyaloğu yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

TRUMP ZELENSKİ'Yİ DEVİRMEK Mİ İSTİYOR?

Trump'ın Ukrayna'da savaşı bitirme vaatlerinin ardından Ukrayna basınında gündem Kursk bölgesi gündeme gelmeye devam ediyor. Ukrayna gazetesi Strana, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi devirmeye kararlı olduğunu yazmıştı. İddiaya göre Trump, Ukrayna'yı nisan ayına kadar ateşkese zorlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, EPA

GAZZE'DE ATEŞKES İLE ÖN PLANA ÇIKTI

Trump'ın "golf arkadaşı" olan Witkoff, Gazze'de ateşkes görüşmeleri ile ön plana çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, AA

Trump göreve gelmeden önce bile Witkoff, Gazze ateşkes görüşmelerine katılmış ve ocak ayı başlarında, dönemin Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu danışmanı olan Brett McGurk ile birlikte son müzakere turunda da yer almıştı. Bu, görevden ayrılan ve göreve gelen bir ABD yönetimi arasında nadir görülen bir iş birliğiydi.