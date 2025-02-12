Putin’den ilk temas: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü. Kremlin, telefon görüşmesinin "yapıcı, iş odaklı ve anlamlı" olduğunu kaydetti.

Ahmed Şara (AA)

Putin, Suriye yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmede Suriye'nin egemenliğini destekledi. Putin, Şara'ya Suriye'nin toprak bütünlüğü konusundaki net tutumundan dolayı teşekkür etti.

İKİLİ İLİŞKİLER İÇİN TARİHİ GÖRÜŞME



Suriye'deki eli kanlı rejimin devrik diktatörü Esad'ın Moskova'ya kaçışı sonrası gerçekleşen bu ilk görüşme Rusya ve Suriye ilişkileri açışısında kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.