DOGE’nin başındaki Elon Musk’a NASA şoku: Erişimi engellensin!

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ABD'de Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Grace Meng, SpaceX'in sahibi ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk'ın, ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) erişiminin engellenmesi çağrısı yaptı. Meng, NASA'ya vekaleten başkanlık yapan Janet Petro'ya, Musk ve DOGE ekiplerinin bu kuruma erişimine ilişkin mektup gönderdi. Mektupta Musk'ın, 20 Ocak'tan bu yana birçok hükümet kurumu ve ofisine "neredeyse serbest erişimi" olduğunu belirten Meng, ABD'li milyarderin NASA'ya erişiminin "milyarlarca dolarlık çıkar çatışmasına yol açabileceğini" savundu.

Elon Musk (AFP) Meng, bu çıkar çatışmasının, seçmenlerin Washington'da olmasından korktuğu yolsuzluğa ve hükümet ile sanayi arasında yakınlaşmaya yol açabileceğini ifade etti. NASA'daki erişiminin Musk'ın şirketi SpaceX'e "fayda sağlayacak bilgileri içerden sağlayabileceğini" ileri süren Meng, Musk'ın bu kurumu olası ziyaretinin "oldukça uygunsuz" olduğunu vurguladı.