Trump’ın 27’lik basın sekreteri Karoline Leavitt! Donald için CNN yayınından kovuldu Beyaz Saray’a yerleşiyor

Cuma günü yeni görevini açıklayan Trump güzelliği ile dikkat çeken Leavitt hakkında "Karoline zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci olduğunu kanıtladı. Podyumda başarılı olacağına ve Amerika'yı Yeniden Büyük Yaparken mesajımızı Amerikan halkına iletmemize yardımcı olacağına güvenim tam." şeklinde konuştu.

TRUMP'IN EN GÜVENDİĞİ SIRDAŞI

Trump'ın "en güvendiği sırdaşlarından biri" olarak görülen Leavitt, ABD tarihinin en genç basın sekreteri olacak. 27 yaşında olan bir çocuk annesi Leavitt, Richard Nixon'ın basın sekreteri Ron Ziegler'in 1969 yılında bu göreve atandığında sahip olduğu yaştan iki yaş daha genç.