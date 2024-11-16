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Trump’ın 27’lik basın sekreteri Karoline Leavitt! Donald için CNN yayınından kovuldu Beyaz Saray’a yerleşiyor

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ekibini kurmaya devam ediyor. Trump Beyaz Saray'ın basın sekreterinin 27 yaşındaki bir çocuk annesi Karoline Leavitt olacağını duyurdu. Trump'ın "en güvendiği sırdaşlarından biri" olarak görülen Leavitt, Trump için CNN canlı yayınından kovulmuş ve yine Trump için doğum yaptıktan sadece dört gün sonra ekranlara dönmüştü. Peki, ABD'nin en genç basın sekreteri olacak Karoline Leavitt kimdir? İşte, Trump'ın 27'lik basın sekreteri Karoline Leavitt ile ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 09:36 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 09:39
Trump’ın 27’lik basın sekreteri Karoline Leavitt! Donald için CNN yayınından kovuldu Beyaz Saray’a yerleşiyor

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da yeniden göreve başlamayı bekleyen eski Başkan Donald Trump ekibini belirlemeye devam ediyor. Trump, cuma günü 27 yaşındaki Karoline Leavitt'in Beyaz Saray'ın basın sekreteri olacağını duyurdu.

Trump’ın 27’lik basın sekreteri Karoline Leavitt! Donald için CNN yayınından kovuldu Beyaz Saray’a yerleşiyor

BEYAZ SARAY'A 27'LİK BASIN SEKRETERİ

Cuma günü yeni görevini açıklayan Trump güzelliği ile dikkat çeken Leavitt hakkında "Karoline zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci olduğunu kanıtladı. Podyumda başarılı olacağına ve Amerika'yı Yeniden Büyük Yaparken mesajımızı Amerikan halkına iletmemize yardımcı olacağına güvenim tam." şeklinde konuştu.

Trump’ın 27’lik basın sekreteri Karoline Leavitt! Donald için CNN yayınından kovuldu Beyaz Saray’a yerleşiyor

TRUMP'IN EN GÜVENDİĞİ SIRDAŞI

Trump'ın "en güvendiği sırdaşlarından biri" olarak görülen Leavitt, ABD tarihinin en genç basın sekreteri olacak. 27 yaşında olan bir çocuk annesi Leavitt, Richard Nixon'ın basın sekreteri Ron Ziegler'in 1969 yılında bu göreve atandığında sahip olduğu yaştan iki yaş daha genç.

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