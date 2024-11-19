İsrail’den Türkiye iddiası! Ankara yalanladı ABD Tel Aviv’e destek verdi

İsrail basını Türkiye'ye karşı siyonist propagandaya ve algı yönetimine devam ediyor. İsrail basınında pazartesi günü yayımlanan bir haberde 2012'den bu yana Katar'ın başkenti Doha'da bir ofisi bulunan Hamas'ın Türkiye'ye taşınabileceği iddia edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor, Reuters

İSRAİL BASININDAN HAMAS İDDİASI

İsrail basını ismini açıklamadığı bir Arap diplomatı kaynak gösterirken Hamas yetkililerinin geçtiğimiz hafta Katar'dan çıkarıldığını ve artık aileleriyle birlikte Türkiye'de yaşadığını öne sürdü.

ANKARA VE HAMAS YALANLADI

Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise Hamas siyasi bürosunun Türkiye'ye taşındığına yönelik haberleri yalanladı. Hamas liderlerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiği ancak söz konusu taşınmanın doğru olmadığı belirtildi.

Hamas ise liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye taşındığını iddia eden haberleri yalanladı.

ABD İSRAİL İÇİN DEVREYE GİRDİ

İsrail'in ardından ABD de devreye girdi ve ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller "Türkiye'ye Hamas'la işlerin artık eskisi gibi yürümeyeceğini açıkça ifade edeceğiz" dedi.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot Türkiye'nin açıklamasını haber yaptı ve "Türkiye: Hamas ofislerini ülkeye taşımadı", "Türk kaynak, Hamas ofisinin Türkiye'ye taşındığı haberlerinin doğru olmadığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Türkiye'ye taşındığına yönelik iddiaların ise ekim ayında Doha'daki İsrail-Hamas ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve Katar hükümetinin arabuluculuk görevini askıya alması sonrası gündeme gelmesi dikkat çekti.

İsrail gazetesi Walla, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in direktörü Ronen Bar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri ve esir takası konularında görüşmek üzere Türkiye’ye geldiğini, Bar’ın MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan yardım istediğini yazdı, Takvim ekran görüntüsü

ŞİN BET DİREKTÖRÜ ANKARA'DA

Öte yandan İsrail gazetesi Walla, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in direktörü Ronen Bar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri ve esir takası konularında görüşmek üzere Türkiye'ye geldiğini, Bar'ın MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan yardım istediğini yazdı.