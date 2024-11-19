SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail’den Türkiye iddiası! Ankara yalanladı ABD Tel Aviv’e destek verdi

İsrail basını Türkiye’yi hedef almaya devam ediyor. İsrail basını 2012’den bu yana Katar'ın başkenti Doha’da bir ofisi bulunan Hamas'ın Türkiye'ye taşınabileceğini iddia etti. Ankara’dan ve Hamas’tan İsrail’e yalanlama gelirken ABD ise Tel Aviv için harekete geçti. Öte yandan İsrail basını iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in direktörü Ronen Bar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri ve esir takası konularında görüşmek üzere Türkiye’ye geldiğini belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 10:38 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 10:47
İsrail’den Türkiye iddiası! Ankara yalanladı ABD Tel Aviv’e destek verdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail basını Türkiye'ye karşı siyonist propagandaya ve algı yönetimine devam ediyor. İsrail basınında pazartesi günü yayımlanan bir haberde 2012'den bu yana Katar'ın başkenti Doha'da bir ofisi bulunan Hamas'ın Türkiye'ye taşınabileceği iddia edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor, Reutersİsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor, Reuters

İSRAİL BASININDAN HAMAS İDDİASI

İsrail basını ismini açıklamadığı bir Arap diplomatı kaynak gösterirken Hamas yetkililerinin geçtiğimiz hafta Katar'dan çıkarıldığını ve artık aileleriyle birlikte Türkiye'de yaşadığını öne sürdü.

ANKARA VE HAMAS YALANLADI

Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise Hamas siyasi bürosunun Türkiye'ye taşındığına yönelik haberleri yalanladı. Hamas liderlerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiği ancak söz konusu taşınmanın doğru olmadığı belirtildi.

Hamas ise liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye taşındığını iddia eden haberleri yalanladı.

Lübnan ile ateşkes Gazzeye ret! Hizbullah ile 60 günlük anlaşma | İşte anlaşma şartları...Lübnan ile ateşkes Gazzeye ret! Hizbullah ile 60 günlük anlaşma | İşte anlaşma şartları...

ABD İSRAİL İÇİN DEVREYE GİRDİ

İsrail'in ardından ABD de devreye girdi ve ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller "Türkiye'ye Hamas'la işlerin artık eskisi gibi yürümeyeceğini açıkça ifade edeceğiz" dedi.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot Türkiye'nin açıklamasını haber yaptı ve "Türkiye: Hamas ofislerini ülkeye taşımadı", "Türk kaynak, Hamas ofisinin Türkiye'ye taşındığı haberlerinin doğru olmadığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Türkiye'ye taşındığına yönelik iddiaların ise ekim ayında Doha'daki İsrail-Hamas ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve Katar hükümetinin arabuluculuk görevini askıya alması sonrası gündeme gelmesi dikkat çekti.

İsrail gazetesi Walla, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in direktörü Ronen Bar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri ve esir takası konularında görüşmek üzere Türkiye’ye geldiğini, Bar’ın MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan yardım istediğini yazdı, Takvim ekran görüntüsüİsrail gazetesi Walla, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in direktörü Ronen Bar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri ve esir takası konularında görüşmek üzere Türkiye’ye geldiğini, Bar’ın MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan yardım istediğini yazdı, Takvim ekran görüntüsü

ŞİN BET DİREKTÖRÜ ANKARA'DA

Öte yandan İsrail gazetesi Walla, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in direktörü Ronen Bar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri ve esir takası konularında görüşmek üzere Türkiye'ye geldiğini, Bar'ın MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan yardım istediğini yazdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Duruşmanın ilk gününde neler yaşandı? SGK’yı nasıl dolandırdıklarını itiraf ettiler
12 Eylül ve 28 Şubat işkencecisi Muazzez İlmiye Çığ’ın 110 yıllık hayatının karanlık yüzü!
Türkiye A Ligi için sahnede! Montella Karadağ maçı 11’ini belirledi
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G20’de dünyaya ’Gazze’ mesajı: Derhal kalıcı ateşkes
Boca’dan Torreira için çılgın rakam!
Trump ulaştırma bakanını da seçti: Tesla ve Space X’in kaderini belirleyecek! Kim bu Sean P. Duffy?
YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ GELDİ | Adana’da eşek eti yediren kasap hakkında şok detay! Ağustos’ta 1.5 ton eşek eti, 2015’te kaçak et...
Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek
Sözde Sümerolog İslam düşmanı Muazzez İlmiye Çığ’ın utanç dolu geçmişi
FETÖ’nün ’polis’iye senaryosu! Garsondan açığa alındı! Soruşturma sürerken görevine geri döndü! Haşhaşilere kılavuz olan hesap mercek altında
METEOROLOJİDEN 10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: Kar yağışı geliyor! Marmara da etkilenecek! Bugün hava durumu nasıl? İl il liste...
Fenerbahçe ile ilgili flaş gelişmeyi TAKVİM ortaya çıkardı! Suudi kulübün asıl hedefi Dusan Tadic
Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan disipline sevk edildi! MSB’den kılıçlı korsan yemin açıklaması: Disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İşte kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halıların görüntüleri
Baba değil yaratık! Boşanma aşamasındaki eşini arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadı |Minik yavru devlet korumasında
SON DAKİKA