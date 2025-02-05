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Trump “Suudi Arabistan Filistin Devleti’nden vazgeçti” dedi Riyad’dan yalanlama geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırlayan Donald Trump Suudi Arabistan’ın İsrail’e normalleşme için şart koştuğu “Filistin Devleti”nden vazgeçtiğini iddia etti. Trump’ın iddiasına Riyad’dan yalanlama geldi.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 11:54 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 12:04
Trump Suudi Arabistan Filistin Devleti’nden vazgeçti dedi Riyad’dan yalanlama geldi

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    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Donald Trump, Gazze'de ilhak planını ilan ederken bir yandan da Suudi Arabistan'ın Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için Filistin Devleti kurulması şartından vazgeçtiğini iddia etti.

    ABD Başkanı Donald Trump, AAABD Başkanı Donald Trump, AA

    TRUMP'TAN SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI

    Trump, Netenyahu ile Washington'da düzenlediği basın toplantısında, "Suudi Arabistan İsrail ile normalleşme için bir Filistin Devleti'nin kurulmasını şart koşuyor mu?" sorusuna "Hayır, böyle bir talepleri yok" şeklinde cevap verdi.

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    RİYAD'DAN YALANLAMA GELDİ

    Trump'ın iddiasına Suudi Arabistan'dan yalanlama geldi.

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından X'te yapılan açıklamada Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki tutumun kesin ve sarsılmaz olduğu ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da bu tutumu hiçbir koşulda yoruma yer vermeyecek şekilde açık ve net bir şekilde teyit ettiği belirtildi.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, EPAİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, EPA

    "MUHAMMED BİN SELMAN BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİ DESTEKLİYOR"

    Bin Selman'ın 18 Eylül 2024'te Şura Meclisi'nin dokuzuncu oturumunun birinci yılının açılışında yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurma yönündeki çabalarını durdurmayacağını, bu olmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurmayacağını vurguladığı kaydedildi.

    Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada ayrıca, Bin Selman'ın, 11 Kasım 2024'te Riyad'da düzenlenen olağanüstü Arap-İslam Zirvesi'nde de bu kararlı tutumunu dile getirerek başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin Devleti kurma çabalarının sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin sona erdirilmesi talebini yinelediği, barışsever ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdığı ve Filistin halkının haklarını desteklemek için uluslararası toplumun harekete geçirilmesinin önemini anlattığı aktarıldı.

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    Suudi Arabistan'ın ayrıca, İsrail'in yerleşim politikaları, Filistin topraklarının ilhakı veya Filistin halkını topraklarından çıkarma girişimleri yoluyla Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesini kesinlikle reddettiğini daha önce yaptığı açıklamayla vurguladığı belirtilen açıklamada, şu an uluslararası toplumun görevinin, topraklarına bağlı kalacak ve topraklarını terk etmeyecek Filistin halkının yaşadığı ağır insanlık ızdırabını hafifletmek için çalışmak olduğu kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:

    Suudi Arabistan, bu kararlı tutumunun müzakere veya pazarlık konusu olamayacağını, Filistin halkı uluslararası meşruiyet kararları uyarınca meşru haklarını elde etmediği sürece kalıcı ve adil bir barışın sağlanamayacağını vurgulamaktadır. Bu durum daha önceki ve şimdiki ABD yönetimlerine de anlatılmıştı.
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    TRUMP'A ÇİN'DEN TEPKİ

    Trump'ın açıklamasına Çin'den de tepki geldi. Çin, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri komşu ülkelere yerleştirme planına karşı çıkarak "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinden yana" olduğunu bildirdi.

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