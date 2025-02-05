Netanyahu’dan Trump’a altın çağrı cihazı! Hizbullah’a telsiz saldırısına gönderme

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'a altın bir çağrı cihazı hediye etti. Trump, Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah'a yönelik çağrı cihazı saldırısına gönderme yapan hediyesine karşılık "Büyük bir operasyondu" dedi.

NETANYAHU'DAN TRUMP'A ALTIN ÇAĞRI CİHAZI

İsrail basını Netanyahu'nun Trump'a bir altın bir de normal çağrı cihazı hediye ettiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, EPA

TRUMP: ÇOK BÜYÜK BİR OPERASYONDU

Trump'ın, İsrail'in eylül ayı ortasında Hizbullah'a yönelik çağrı cihazı sabotaj saldırılarına ilişkin yorum yaparak, bunun "büyük" bir operasyon olduğunu söyleyerek karşılık verdiği bildirildi.

İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A ÇAĞRI CİHAZI SALDIRISI

İsrail, 17 ve 18 Eylül 2024'te Lübnan'daki Hizbullah'a çağrı cihaz saldırısı düzenlemişti. Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları, İsrail'in tetiklemesi ile eş zamanlı patlamış ve yaklaşık 3 bin Hizbullah üyesi yaralanırken çok sayıda kişi ise hayatını kaybetmişti.

Çağrı cihazları, Hizbullah üyelerinin üzerinde sinyal verdikten hemen sonra infilak etmişti. Mossad'ın Hizbullah'ın satın aldığı çağrı cihazlarına eriştiği ve önceden patlayıcı yerleştirdiği belirtilmişti.

ŞİMDİ ÜSTLENDİLER

Netanyahu'nun çağrı cihazı hediyesi ile İsrail Lübnan'daki saldırıyı üstlenmiş oldu.