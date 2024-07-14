Trump saldırısında flaş iddia! Cumhuriyetçi vekil ortaya çıkardı: Gizli Servis’ten defalarca koruma istemişti: Biden hükümetinin bakanı…

Fox News Digital'a kounşan bir kaynak, Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nin, Trump'ın miting öncesinde Gizli Servis'in daha güçlü korumasından mahrum bırakıldığı yönündeki haberleri araştırmayı planladığını söyledi ve "Komite bu raporları da gördü ve Başkan Trump'a yönelik suikast girişiminin hem öncesinde hem de hemen sonrasında neler yaşandığına dair kapsamlı bir denetim yürütecek. Açıkçası bu tür raporlar son derece rahatsız edici ve araştırılması gerekiyor" dedi.

X hesabından açıklama yapan Waltz, "Çok güvenilir kaynaklarım Başkan Trump için gizli servis korumasının güçlendirilmesi yönünde tekrar tekrar talepler olduğunu söylüyor. Bakan Mayorkas bu talepleri reddetti" ifadelerini kullandı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN FLAŞ İDDİA

BBC'ye göre ise mitingde bulunan Greg Smith adlı bir görgü tanığı, saldırganın saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce izleyiciler tarafından görüldüğünü iddia etti. Saldırganın sürünerek çatıya çıktığını söyleyen Smith, taşıdığı silahı gördüklerini ve etkisiz hale getirilmeden önce 3-4 dakika boyunca çatıda kaldığını belirtti.

Trump'a yönelik saldırıda dikkat çeken bir diğer detay ise saldırının ardından düzenlenen basın toplantısından geldi. FBI ve Pennsylvania Eyalet Polisi'nin gazetecilere hitap ettiği basın toplantısında Gizli Servis'in bir temsilcisinin bulunmaması dikkat çekerken Fox News Digital, Gizli Servis'in miting hazırlıkları konusunda çok sayıda sorunun cevapsız kaldığını vurguladı.