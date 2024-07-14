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Trump saldırısında flaş iddia! Cumhuriyetçi vekil ortaya çıkardı: Gizli Servis’ten defalarca koruma istemişti: Biden hükümetinin bakanı…

ABD seçim süreci Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’a düzenlenen silahlı saldırı ile sarsılırken Cumhuriyetçilerden gelen bir iddia ortalığı karıştırdı. Cumhuriyetçi Milletvekili Mike Waltz, Trump için defalarca daha fazla koruma talep ettiklerini fakat İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas’ın bu talepleri her defasında reddettiğini iddia etti. Trump’ın son anketlerde önü çektiği bilinirken suikast girişiminin ardından gözler önce mevcut başkan ve Demokratların başkan adayı Joe Biden’a çevrilmişti. Peki, Trump’a yönelik saldırıyı kim düzenledi? İşte, tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 09:58 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 10:51
Trump saldırısında flaş iddia! Cumhuriyetçi vekil ortaya çıkardı: Gizli Servis’ten defalarca koruma istemişti: Biden hükümetinin bakanı…

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ABD'de Kasım 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimi bomba etkisi yarattı.

ABD BASININDAN FLAŞ İDDİA

Donald Trump ABD'nin Pensilvanya eyaletinde miting konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağına kurşun isabet eden Trump, sağ yanağından kanlar akarken yumruğunu havaya kaldırdı ve "Savaş" sloganı attı.

Trump'a silahlı saldırı

Trump'a yönelik saldırı hem mevcut Başkan ve Demokratların başkan adayı Joe Biden hem CIA hem de Trump'ın bizzat kendisi ile ilgili pek çok soru işareti oluştururken Fox News'ten gelen bir haber ise ortalığı karıştırdı.

TRUMP'IN KORUMA TALEBİ DEFALARCA REDDEDİLDİ

Cumhuriyetçi Parti'den bir milletvekili, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın, Trump için Gizli Servis'in daha fazla koruma sağlaması yönündeki taleplerini reddettiğini iddia etti.

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Milletvekili Mike Waltz, Mayorkas'ın Trump için daha güçlü koruma talebini defalarca reddettiğini öne sürüyor.

BIDEN HÜKÜMETİ SUİKASTIN NERESİNDE?

X hesabından açıklama yapan Waltz, "Çok güvenilir kaynaklarım Başkan Trump için gizli servis korumasının güçlendirilmesi yönünde tekrar tekrar talepler olduğunu söylüyor. Bakan Mayorkas bu talepleri reddetti" ifadelerini kullandı.

Fox News Digital'a kounşan bir kaynak, Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nin, Trump'ın miting öncesinde Gizli Servis'in daha güçlü korumasından mahrum bırakıldığı yönündeki haberleri araştırmayı planladığını söyledi ve "Komite bu raporları da gördü ve Başkan Trump'a yönelik suikast girişiminin hem öncesinde hem de hemen sonrasında neler yaşandığına dair kapsamlı bir denetim yürütecek. Açıkçası bu tür raporlar son derece rahatsız edici ve araştırılması gerekiyor" dedi.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN FLAŞ İDDİA

BBC'ye göre ise mitingde bulunan Greg Smith adlı bir görgü tanığı, saldırganın saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce izleyiciler tarafından görüldüğünü iddia etti. Saldırganın sürünerek çatıya çıktığını söyleyen Smith, taşıdığı silahı gördüklerini ve etkisiz hale getirilmeden önce 3-4 dakika boyunca çatıda kaldığını belirtti.

Trump'a yönelik saldırıda dikkat çeken bir diğer detay ise saldırının ardından düzenlenen basın toplantısından geldi. FBI ve Pennsylvania Eyalet Polisi'nin gazetecilere hitap ettiği basın toplantısında Gizli Servis'in bir temsilcisinin bulunmaması dikkat çekerken Fox News Digital, Gizli Servis'in miting hazırlıkları konusunda çok sayıda sorunun cevapsız kaldığını vurguladı.

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