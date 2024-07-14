ABD 'de başkanlık seçimlerine kan sıçradı. Eski ABD Başkanı Donald Trump Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde silahlı saldırıya uğradı.

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Trump, kulağından yaralanırken miting alanında bulunan bir kişi başına mermi isabet etmesi sonucu can verdi. Saldırın mitin alanının 137 metre dışından gerçekleştiği tespit edilirken, suikastçı güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.