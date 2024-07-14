ABD'de başkanlık seçimlerine kan sıçradı. Eski ABD Başkanı Donald Trump Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde silahlı saldırıya uğradı.
Trump, kulağından yaralanırken miting alanında bulunan bir kişi başına mermi isabet etmesi sonucu can verdi. Saldırın mitin alanının 137 metre dışından gerçekleştiği tespit edilirken, suikastçı güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
SUİKASTÇI 20 YAŞINDA...
Soruşturmayı devralan FBI, saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurdu.