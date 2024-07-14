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Trump'ı kulağından vuran 20'lik Thomas Matthew Crooks çıktı! Suikast silahı AR-15...

ABD'de eski başkan ve başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan şahsın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu, AR-15 tüfeğini kullandığı tespit edildi. Öte yandan miting alanında bulunanlar silahlı saldırıdan dakikalar önce saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüklerini ancak emniyet güçlerinin harekete geçmediğini söyledi.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 09:21 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 09:36
Trump’ı kulağından vuran 20’lik Thomas Matthew Crooks çıktı! Suikast silahı AR-15... 1

ABD'de başkanlık seçimlerine kan sıçradı. Eski ABD Başkanı Donald Trump Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde silahlı saldırıya uğradı.

Trump’ı kulağından vuran 20’lik Thomas Matthew Crooks çıktı! Suikast silahı AR-15... 2

Trump, kulağından yaralanırken miting alanında bulunan bir kişi başına mermi isabet etmesi sonucu can verdi. Saldırın mitin alanının 137 metre dışından gerçekleştiği tespit edilirken, suikastçı güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Trump’ı kulağından vuran 20’lik Thomas Matthew Crooks çıktı! Suikast silahı AR-15... 3

SUİKASTÇI 20 YAŞINDA...

Soruşturmayı devralan FBI, saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurdu.

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