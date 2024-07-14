ABD'de Trump'a suikast girişimi: Kurşun sıyırdı kanlar içinde kaldı! Saldırıdan sonra ‘korkmayacağız’ açıklaması: Yeni miting için tarih verdi! Suikastçı Thomas Matthew Crooks EX

Dünya, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini konuşuyor. Trump, Pensilvanya eyaletindeki mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı ve kulağından yaralandı. ABD Başkanı Biden ise önce "bu bir suikast girişimi mi biliyorum" dedi sonra da Trump'la görüştü. FBI ise etkisiz hale getirilen saldırganın kimlik bilgilerini açıkladı. Trump saldırıdan saatler sonra yaptığı ikinci açıklamada ise 'Korkmayacağız' dedi ve yeni mitingi için tarih verdi. İşte ABD'yi karıştıran olaydan dakika dakika detaylar...