SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

'Top Secret' zirve! ABD Başkanı Joe Biden silahlı saldırıya uğrayan Trump'ı aradı... Kabineden peş peşe açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'da silahlı saldırıya uğrayan eski Başkan Donald Trump ile görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verilmemesi dikkat çekti. Öte yandan Biden saldırının ilk anlarında "Bu bir suikast girişimi mi bilmiyorum. Aslında bir fikrim var ama tüm gerçeklere sahip değilim" demişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 07:42 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 08:02
’Top Secret’ zirve! ABD Başkanı Joe Biden silahlı saldırıya uğrayan Trump’ı aradı... Kabineden peş peşe açıklamalar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında saldırıya uğrayan eski Başkan Donald Trump ile telefonda görüştü.

Saldırganın etkisiz hale getirildi

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, Biden'ın, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde saldırıya uğrayan Trump ile telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

ABD Başkanı Joe BidenABD Başkanı Joe Biden

TELE-MUAMMA... DETAYLARA YER VERİLMEDİ!

Açıklamada, "Başkan Biden bu gece Washington'a dönüyor. İç güvenlik ve kolluk kuvvetleri yetkililerinden düzenli güncellemeler almaya devam edecek" denilirken, Biden'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verilmedi.

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Trump'a yönelik saldırıdan sonra X üzerinden paylaşım yaptı.

BLINKEN'DEN AÇIKLAMA

Blinken, Trump'ın mitinginde gerçekleştirilen silahlı saldırı karşısında şok olduğunu ve üzüldüğünü aktarırken, eski Başkan'ın güvende olmasından dolayı "minnettar" olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony BlinkenABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

"Biden'ın dediği gibi ABD'de siyasal şiddete yer yok" ifadesini kullanan Blinken, herkesin bu olayı kınaması gerektiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd AustinABD Savunma Bakanı Lloyd Austin

Austin de paylaşımında, Savunma Bakanlığının "demokrasilerinde kesinlikle yeri olmayan bu şiddeti" kınadığını dile getirirken, "ABD'de farklılıklarımızı bu şekilde çözmeyiz." sözlerini sarf etti.

Trump'ın güvende olduğuna dair haberlerin kendini rahatlattığını kaydeden Austin, eski Başkan, ailesi ve "bu korkunç olaydan" etkilenen herkes için dua ettiğini vurguladı.

Silahlı saldırıya uğrayan TrumpSilahlı saldırıya uğrayan Trump

"KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA" YÜRÜTÜLECEK

Diğer yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi'nin, Trump'a yönelik saldırı hakkında "kapsamlı bir soruşturma" yürüteceğini bildirdi.

Johnson, "ABD halkının gerçekleri bilmeye hakkı var. Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ile DHS (İç Güvenlik Bakanlığı) ve FBI'dan (Federal Soruşturma Bürosu) diğer ilgili yetkililerin en kısa zamanda komitelerimiz önünde bir duruşmaya katılmalarını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Silahlı saldırıya uğrayan TrumpSilahlı saldırıya uğrayan Trump

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Silahlı saldırıya uğrayan TrumpSilahlı saldırıya uğrayan Trump

Olayda, mitinge katılanlardan 1 kişi de hayatını kaybetmişti.

ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

ABD Başkan adayı Donald Trumpa suikast girişimi! Kurşun kulağı sıyırdı kanlar içinde kaldı: 20lik suikastçı EX | CANLI TAKİPABD Başkan adayı Donald Trumpa suikast girişimi! Kurşun kulağı sıyırdı kanlar içinde kaldı: 20lik suikastçı EX | CANLI TAKİP

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD Başkan adayı Donald Trump’a ’suikast’ girişimi! Kurşun kulağı sıyırdı kanlar içinde kaldı: 20’lik suikastçı EX | CANLI TAKİP
’Top Secret’ zirve! ABD Başkanı Joe Biden silahlı saldırıya uğrayan Trump’ı aradı... Kabineden peş peşe açıklamalar
Milyonlara maaş rehberi: Emekli aylıkları nasıl hesaplanıyor? Refah payı nedir? Seyyanen ödeme nedir? İşte tüm cevaplar...
Başkan Erdoğan’ın tarihi normalleşme çağrısına Suriye’den olumlu adım! Dikkat çeken 2011 vurgusu
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Dursun Özbek kendi duyurmuştu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu: Darbe girişiminin 8. yılında Türkiye’de ne değişti?
Başkan Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz’da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak
İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?
Ece Sükan kolunda servet taşıyor! Lüks saatinin fiyatı dudak uçuklattı
Başkan Erdoğan’dan Kurmay Subay Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalar: Çok yakında kilidi kapatıyoruz
15 Temmuz gecesi Turkuvaz Medya tüm gücüyle sahadaydı! Dünya FETÖ’ye karşı şanlı direnişi A Haber ekranlarından takip etti
En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü
İsrail’den Gazze’de bir katliam daha! Güvenli olduğunu iddia ettikleri bölgeye alçak saldırı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
SON DAKİKA