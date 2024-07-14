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Marmaris'te tur teknesi alev alev yandı, yaralılar var! Çok sayıda yolcu...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir tur teknesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekne alev alırken içinde bulunan çok sayıda kişi büyük panik yaşadı. 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 18:25 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 19:40
Marmaris’te tur teknesi alev alev yandı, yaralılar var! Çok sayıda yolcu...

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tur teknesinde yangın çıktı. 39 kişinin tahliye edildiği yangında, yaralanan 4 kişi hastaneye sevk edildi. Alevler, bölgeye ulaşan ekipler tarafından söndürüldü.

Marmaris'te tur teknesi alev alev yandı, yaralılar var!

MARMARİS'TE TUR TEKNESİNDE YANGIN PANİK YARATTI

Muğla Marmaris'te Amazon Koyu açıklarındaki 20 metre uzunluğundaki bir tur teknesinde, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören teknedeki yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı panikle suya atlarken, bir kısmı ise yardıma gelen çevredeki botlar, tur teknelerindekiler ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

39 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yanan tekneden 39 kişi tahliye edilirken, içlerinden vücudunda yanık olan 4 kişi kıyıya çıkarılıp, buradaki ambulansla hastaneye sevk edildi. Yanan tekneye ise başta Aksaz Deniz AÜ Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından müdahalede bulunulurken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, yangın anı bölgedeki diğer tur teknelerinde seyahat edenler tarafından anbean görüntülendi.

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