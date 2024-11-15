Nikol Paşinyan’ın imaj değişikliği sosyal medyayı kırdı geçirdi: Sakallarını kesti takipçilerine göz kırptı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yeni imajı ile gündeme damga vurdu. Paşinyan, 2018'den beri hiç kesmediği sakallarını kesti ve sosyal medyada paylaştığı videoda takipçilerine göz kırptı.

PAŞİNYAN SAKALLARINI KESTİ

Sosyal medyada paylaştığı videoda önce yüzünde havlu ile görünen Paşinyan, havluyu indirip sakalsız halini gösteriyor.

TAKİPÇİLERİNE GÖZ KIRPTI

Paşinyan videoda bir de takipçilerine göz kırpıyor.

Paşinyan, 2018’den beri hiç kesmediği sakallarını kesti ve sosyal medyada paylaştığı videoda takipçilerine göz kırptı, Takvim Ekran görüntüsü

2018'DEN BU YANA BİR İLK! NE OLDU PAŞİNYAN

Sosyal medya kullanıcıları ise Paşinyan'ın 2018'den bu yana sakallarını hiç kesmediğine dikkat çekerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından ikonik hale gelen "Ne oldu Paşinyan" sözü ile yorum yaptı.