Elon Musk’tan İran hamlesi! Büyükelçiler ile gizlice toplantı yaptı

İran ve İsrail arasında tansiyon yükselmeye devam ederken ABD basını dikkat çeken bir ismin devreye girdiğini belirtti. New York Times'ın haberine göre ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yakın danışmanlarından biri olacak olan milyarder Elon Musk, pazartesi günü New York'ta İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ile bir araya geldi.

Elon Musk, Reuters

ELON MUSK İLE İRANLI BÜYÜKELÇİLER ARASINDA GİZLİ TOPLANTI

İranlılar, Elon Musk ile İranlı Büyükelçi Amir Said Iravani arasındaki toplantının bir saatten fazla sürdüğünü ve gizli bir yerde yapıldığını söyledi. Politikayı kamuoyuyla tartışma yetkisine sahip olmadıkları için isimlerini vermek istemeyen İranlılar, toplantıyı "olumlu" ve "iyi haber" olarak nitelendirdi.

MUSK'TAN CEVAP GELMEDİ

Trump'ın iletişim direktörü Steven Cheung, böyle bir oturumun olup olmadığı sorulduğunda, "Gerçekleşen veya gerçekleşmeyen özel toplantılara ilişkin raporlar hakkında yorum yapmıyoruz." dedi. Musk ise yorum talebine yanıt vermedi.

Göreve gelen Trump-Vance yönetiminin geçiş sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada şunları söyledi "Amerikan halkı, Başkan Trump'ı yeniden seçti çünkü ona ülkemizi yöneteceğine ve dünya çapında güçle barışı yeniden sağlayacağına güveniyor. Beyaz Saray'a döndüğünde, tam da bunu yapmak için gerekli adımları atacak." ifadelerini kullandı.

TRUMP TELEFONU MUSK'A VERMİŞTİ

Donald Trump geçtiğimiz hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde telefonu Elon Musk'a vermişti.

Musk, Rusya ile savaşta Ukrayna'ya iletişim yeteneği sağlamada önemli bir rol oynadı.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ve milyarder Elon Musk, Reuters

ABD-İRAN İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

New York Times, Musk'ın üst düzey bir İranlı yetkili ile doğrudan görüşmesini Trump yönetimi altında Tahran ile Washington arasında yeni bir sayfa olarak yorumluyor. İranlı yetkililerden biri, görüşmeyi talep edenin Musk olduğunu ve büyükelçinin yeri seçtiğini söyledi.

İLK DÖNEM TEHDİTLER VE YAPTIRIMLARLA GEÇMİŞTİ

Trump ilk döneminde, Amerika Birleşik Devletleri'ni İran ile dünya güçleri arasındaki 2015 nükleer anlaşmasından çekmişti ve bunu "asla, asla yapılmaması gereken korkunç, tek taraflı bir anlaşma" olarak nitelendirmişti. İran petrol gelirlerine ve uluslararası bankacılık işlemlerine sert ekonomik yaptırımlar uygulayan Trump, ayrıca, 2020'de Irak'ta üst düzey bir İranlı general olan Kasım Süleymani'nin suikast emrini vermişti.

Buna karşılık İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise Trump yönetimiyle herhangi bir müzakereyi yasaklamış ve İranlı yetkililer Bay Süleymani'nin öldürülmesinin intikamını almaya yemin etmişti. Federal savcılar geçen hafta mahkemeye sundukları bir dosyada İran'ın seçimden önce Trump'ı öldürmeyi planladığını iddia etmişti.

MESUD PEZEŞKİYAN NE YAPACAK?

Trump'ın geçen hafta yeniden ABD başkanı seçilmesinin ardından İran, ABD ile yeni ve daha kalıcı bir anlaşmaya varıp varamayacağını açıkça tartışıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yeni hükümetinin birçok üyesinin, Trump'ın anlaşma yapmayı sevdiğini ve yaptırımların kaldırılması için bir fırsat olabileceğini savunarak müzakereden yana olduğu belirtiliyor.