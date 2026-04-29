IMF 2025 verilerine göre dünyanın en yoksul 10 ülkenin 9'u Sahra Altı Afrika'da, biri Yemen'de bulunuyor.

Güney Sudan 716 dolar kişi başı GSYİH ile dünyanın en yoksul ülkesi konumunda yer alıyor.

En yoksul ülkelerin çoğu denize kıyısı olmayan, siyasi istikrarsızlık yaşayan ve yetersiz altyapıya sahip özellikler gösteriyor.

Burundi 1.015 dolar, Orta Afrika Cumhuriyeti 1.330 dolar ve Yemen 1.675 dolar kişi başı GSYİH ile listeyi takip ediyor.

Bu ülkelerde tarıma dayalı kırılgan ekonomik yapı, yetersiz yatırım ve çatışmalar büyümenin önündeki başlıca engeller olarak öne çıkıyor.

Küresel ekonomik eşitsizlikler sürerken, kişi başına geliri en düşük ülkeler yapısal sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor. IMF verilerine göre en yoksul 10 ülkenin çoğu Afrika'da yer alırken, listeye Afrika dışından yalnızca Yemen giriyor. Bu ülkelerde siyasi istikrarsızlık, yetersiz yatırım ve tarıma dayalı kırılgan ekonomik yapı büyümenin önündeki başlıca engeller olarak öne çıkıyor. İşte dünyanın en yoksul ülkelerin sıralaması…

DÜNYANIN EN YOKSUL ÜLKELERİ Bir ülkenin yaşam standardını değerlendirirken, kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) satın alma gücü paritesi (PPP) cinsinden hesaplanması oldukça önemli bir ölçüttür. Bu yöntem, farklı ülkelerdeki fiyat seviyelerini dikkate alarak insanların gerçek alım gücünü daha doğru yansıtır. Özellikle düşük gelirli ülkelerde yaşam maliyetleri daha düşük olsa bile, bu hesaplama vatandaşların ne kadar sınırlı bir ekonomik güce sahip olduğunu açıkça ortaya koyar.