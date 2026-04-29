Dünyanın en yoksul ülkeleri: Listeye Afrika dışından giren tek ülke şaşırttı

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2025 verilerine göre, satın alma gücü paritesine (PPP) göre kişi başına düşen gelir bakımından dünyanın en yoksul ülkeleri büyük ölçüde Sahra Altı Afrika’da toplanmaktadır. Listenin en alt sıralarında yer alan Güney Sudan, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti ise uzun süredir devam eden çatışmalar, yetersiz altyapı ve kırılgan ekonomik yapılarıyla dikkat çekiyor.

Dünyanın en yoksul ülkeleri: Listeye Afrika dışından giren tek ülke şaşırttı
  • IMF 2025 verilerine göre dünyanın en yoksul 10 ülkesinin 9'u Sahra Altı Afrika'da, biri Yemen'de bulunuyor.
  • Güney Sudan 716 dolar kişi başı GSYİH ile dünyanın en yoksul ülkesi konumunda yer alıyor.
  • En yoksul ülkelerin çoğu denize kıyısı olmayan, siyasi istikrarsızlık yaşayan ve yetersiz altyapıya sahip özellikler gösteriyor.
  • Burundi 1.015 dolar, Orta Afrika Cumhuriyeti 1.330 dolar ve Yemen 1.675 dolar kişi başı GSYİH ile listeyi takip ediyor.
  • Bu ülkelerde tarıma dayalı kırılgan ekonomik yapı, yetersiz yatırım ve çatışmalar büyümenin önündeki başlıca engeller olarak öne çıkıyor.

Küresel ekonomik eşitsizlikler sürerken, kişi başına geliri en düşük ülkeler yapısal sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor. IMF verilerine göre en yoksul 10 ülkenin çoğu Afrika'da yer alırken, listeye Afrika dışından yalnızca Yemen giriyor. Bu ülkelerde siyasi istikrarsızlık, yetersiz yatırım ve tarıma dayalı kırılgan ekonomik yapı büyümenin önündeki başlıca engeller olarak öne çıkıyor. İşte dünyanın en yoksul ülkelerin sıralaması…

DÜNYANIN EN YOKSUL ÜLKELERİ

Bir ülkenin yaşam standardını değerlendirirken, kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) satın alma gücü paritesi (PPP) cinsinden hesaplanması oldukça önemli bir ölçüttür.

Bu yöntem, farklı ülkelerdeki fiyat seviyelerini dikkate alarak insanların gerçek alım gücünü daha doğru yansıtır. Özellikle düşük gelirli ülkelerde yaşam maliyetleri daha düşük olsa bile, bu hesaplama vatandaşların ne kadar sınırlı bir ekonomik güce sahip olduğunu açıkça ortaya koyar.

YAPISAL SORUNLAR VE EKONOMİK KIRILGANLIK

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2025 verilerine göre listenin en alt sıralarında bulunan ülkeler, benzer yapısal sorunlarla mücadele etmektedir.

Bu ülkelerin büyük bir kısmı:

  • Denize kıyısı olmayan (karayla çevrili)
  • Siyasi istikrarsızlık veya çatışmalar yaşayan
  • Yetersiz altyapıya sahip
  • Kurumsal yapıları zayıf
  • Ekonomisi sınırlı ihracata dayanan
  • Tarımda büyük ölçüde yağışlara bağımlı özellikler göstermektedir.

Örneğin, Güney Sudan'da süregelen iç çatışmalar ve petrol üretimindeki aksaklıklar ekonomiyi ciddi şekilde zayıflatırken Burundi'de yatırım eksikliği ve hızlı nüfus artışı kalkınmayı zorlaştırmaktadır.

Orta Afrika Cumhuriyeti ise uzun süredir devam eden güvenlik sorunları nedeniyle ekonomik potansiyelini kullanamamaktadır. Bu tür faktörler, üretimin düşmesine ve yabancı yatırımın kaçmasına neden olmaktadır.

AFRİKA'NIN AĞIRLIĞI

2025 yılı verilerine göre dünyanın en yoksul 10 ülkesinin 9'u Sahra Altı Afrika'da yer almaktadır. Bu tablo, bölgedeki kronik kalkınma sorunlarını açıkça göstermektedir.

Listeye Afrika dışından giren tek ülke ise Yemen'dir. Yemen de uzun süredir devam eden çatışmalar ve ekonomik çöküş nedeniyle benzer zorluklarla karşı karşıyadır.

2025 YILININ EN YOKSUL 10 ÜLKESİ (PPP'YE GÖRE KİŞİ BAŞI GSYİH)

  • Güney Sudan – 716 dolar
  • Burundi – 1.015 dolar
  • Orta Afrika Cumhuriyeti – 1.330 dolar
  • Yemen – 1.675 dolar
  • Mozambik – 1.729 dolar
  • Malawi – 1.778 dolar
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti – 1.884 dolar
  • Somali – 1.916 dolar
  • Liberya – 2.006 dolar
  • Madagaskar – 2.043 dolar

(World Atlas, Takvim Foto Arşiv)

