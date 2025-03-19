Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Söz verildi ve tutuldu." ifadesi paylaşıldı.

175 MİLYON DOLARLIK FON ASKIYA ALINDI

Açıklamada, "Trump yönetimi, kadınların sporda erkeklerle rekabet etmesini zorlayan politikaları nedeniyle Pensilvanya Üniversitesine sağlanan 175 milyon dolarlık federal fonu geçici olarak durdurdu." ifadesi kullanıldı.

Trans varsa Trump yok! Pensilvanya Üniversitesi'ne 175 milyon dolarlık fonu askıya aldı (AA)

UPenn Sözcüsü Ron Ozio ise Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, üniversiteye bu konuda herhangi bir bildirim yapılmadığını belirtti.

Ozio, UPenn'in atletik takımlara sporcu öğrencilerin katılımı konusunda, bu konuda düzenlemeleri yapan Ulusal Üniversitelerarası Atletizm Birliği (NCAA) kurallarına uyduklarına işaret ederek, diğer üniversitelerin de bu kuralları takip ettiklerini hatırlattı.

Trans varsa Trump yok! Pensilvanya Üniversitesi'ne 175 milyon dolarlık fonu askıya aldı (AA)

ABD Eğitim Bakanlığı Sivil Haklar Ofisi, okulun kadın takımında yüzen ve 2022'de 1. Lig şampiyonluğu kazanmasıyla ülkede tartışmalara neden olan ilk transseksüel sporcu Lia Thomas üzerinden UPenn'e soruşturma başlatmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen ay ABD üniversitelerinde transseksüel sporcuların kadın takımlarında müsabakalara girmelerini yasaklamayı amaçlayan bir kararname imzalamıştı.

Trump, seçim kampanyaları sırasında erkek doğduğu halde cinsiyet değiştiren transseksüel öğrencilerin okullardaki kadın spor müsabakalarında yarışmasını yasaklayacağı sözünü vermişti.