Trump’tan LGBT’ye açık savaş: Trans mahkumlar ait olduğu yere gidecek

ABD Başkanı Trump, imzaladığı yeni bir yasa ile cinsiyet değişikliği sonrası kadın olarak tanımlanan transların, biyolojik kadınların güvenliğini korumak amacıyla erkek hapishanelerine nakledilmesini öngören bir düzenleme getirdi.

Donald Trump LGBT örgütüne savaş açtı (Fotoğraf: AA)

CİNSİYET SEÇENEKLERİNİ İKİYE DÜŞÜRDÜ

Trump, doğada yalnızca iki cinsiyet bulunduğunu sık sık vurgularken, bu yeni düzenleme ile ABD'de cinsiyet tanımlamaları "erkek" ve "kadın" olarak sınırlandırıldı. Resmi belgelerde de yalnızca bu iki cinsiyet yer alacak.

TRANS MAHKUMLAR AİT OLDUĞU YERE GİRECEK

Trump'ın imzaladığı kararname, federal hapishane politikalarını da etkileyerek önemli değişiklikler getirdi. Buna göre, trans kadın mahkûmlar doğumda atanmış cinsiyetlerine uygun olarak erkek hapishanelerine yerleştirilecek ve cinsiyet uyum süreçlerine yönelik tıbbi bakımları durdurulacak.

Kararnamenin yürürlüğe girmesinin ardından Trump, kadın koğuşlarında bulunan trans mahkûmların erkek hapishanelerine nakil sürecinin derhal başlatılması talimatını verdi.

Bu düzenlemenin, biyolojik kadın mahkûmların hücrelerinde yaşanan taciz ve şiddet olaylarını önlemeyi amaçladığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve "Amerika'nın resmi politikası, sadece kadın ve erkek olmak üzere iki cinsiyetin var olduğu" ilkesini belirten başkanlık kararnamesi, çeşitli düzenlemeleri beraberinde getirdi.