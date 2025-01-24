Trump’tan LGBT’ye açık savaş: Trans mahkumlar ait olduğu yere gidecek

Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Donald Trump, sapkın LGBT'li örgütlere adeta savaş açtı. Seçim yarışında LGBT sorununu kökten çözme sözü veren Trump, dikkat çeken karalara imza atmaya başladı.
ABD Başkanı Trump, imzaladığı yeni bir yasa ile cinsiyet değişikliği sonrası kadın olarak tanımlanan transların, biyolojik kadınların güvenliğini korumak amacıyla erkek hapishanelerine nakledilmesini öngören bir düzenleme getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Cinsiyet İdeolojisi Aşırılığına Karşı Kadınları Savunma ve Federal Hükümete Biyolojik Gerçeği Geri Getirme" başlıklı bir kararname imzaladı.
Donald Trump LGBT örgütüne savaş açtı (Fotoğraf: AA)
CİNSİYET SEÇENEKLERİNİ İKİYE DÜŞÜRDÜ
Trump, doğada yalnızca iki cinsiyet bulunduğunu sık sık vurgularken, bu yeni düzenleme ile ABD'de cinsiyet tanımlamaları "erkek" ve "kadın" olarak sınırlandırıldı. Resmi belgelerde de yalnızca bu iki cinsiyet yer alacak.
TRANS MAHKUMLAR AİT OLDUĞU YERE GİRECEK
Trump'ın imzaladığı kararname, federal hapishane politikalarını da etkileyerek önemli değişiklikler getirdi. Buna göre, trans kadın mahkûmlar doğumda atanmış cinsiyetlerine uygun olarak erkek hapishanelerine yerleştirilecek ve cinsiyet uyum süreçlerine yönelik tıbbi bakımları durdurulacak.
Kararnamenin yürürlüğe girmesinin ardından Trump, kadın koğuşlarında bulunan trans mahkûmların erkek hapishanelerine nakil sürecinin derhal başlatılması talimatını verdi.
Bu düzenlemenin, biyolojik kadın mahkûmların hücrelerinde yaşanan taciz ve şiddet olaylarını önlemeyi amaçladığı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve "Amerika'nın resmi politikası, sadece kadın ve erkek olmak üzere iki cinsiyetin var olduğu" ilkesini belirten başkanlık kararnamesi, çeşitli düzenlemeleri beraberinde getirdi.
. Bakanlık, mevcut ʺkadınʺ ve ʺerkekʺ seçenekleri dışındaki ʺXʺ seçeneğini kaldıracaK (Fotoğraf: AA)
PASAPORTLARA DÜZENLEME
Bu kapsamda harekete geçen Dışişleri Bakanlığı, pasaportlardaki cinsiyet seçeneklerini yeniden düzenlemeye başladı. Bakanlık, mevcut "kadın" ve "erkek" seçenekleri dışındaki "X" seçeneğini kaldıracağını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Rubio, yaptığı açıklamada, "ABD'nin resmi politikası, cinsiyetin değiştirilemez olduğu gerçeğine dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur." demiş ve göreve başladıktan kısa süre sonra bu doğrultuda bir kararname imzalamıştı.