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Trump'tan LGBT'ye açık savaş: Trans mahkumlar ait olduğu yere gidecek

ABD Başkanı Donald Trump, cinsiyet değiştiren erkeklerin biyolojik kadın mahkûmları taciz etmelerini engellemek amacıyla, trans kadınların erkek hapishanelerine nakledilmesini öngören yeni bir yasa imzaladı. Öte yandan, pasaportlarda değişikliğe gidilirken, yeni ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun talimatıyla "kadın" ve "erkek" seçenekleri dışındaki "X" seçeneğinin kaldırılması kararı alındı.

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 21:21 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 21:21
Trump’tan LGBT’ye açık savaş: Trans mahkumlar ait olduğu yere gidecek

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    Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Donald Trump, sapkın LGBT'li örgütlere adeta savaş açtı. Seçim yarışında LGBT sorununu kökten çözme sözü veren Trump, dikkat çeken karalara imza atmaya başladı.

    ABD Başkanı Trump, imzaladığı yeni bir yasa ile cinsiyet değişikliği sonrası kadın olarak tanımlanan transların, biyolojik kadınların güvenliğini korumak amacıyla erkek hapishanelerine nakledilmesini öngören bir düzenleme getirdi.

    ABD Başkanı Donald Trump, "Cinsiyet İdeolojisi Aşırılığına Karşı Kadınları Savunma ve Federal Hükümete Biyolojik Gerçeği Geri Getirme" başlıklı bir kararname imzaladı.

    Donald Trump LGBT örgütüne savaş açtı (Fotoğraf: AA)Donald Trump LGBT örgütüne savaş açtı (Fotoğraf: AA)

    CİNSİYET SEÇENEKLERİNİ İKİYE DÜŞÜRDÜ

    Trump, doğada yalnızca iki cinsiyet bulunduğunu sık sık vurgularken, bu yeni düzenleme ile ABD'de cinsiyet tanımlamaları "erkek" ve "kadın" olarak sınırlandırıldı. Resmi belgelerde de yalnızca bu iki cinsiyet yer alacak.

    TRANS MAHKUMLAR AİT OLDUĞU YERE GİRECEK

    Trump'ın imzaladığı kararname, federal hapishane politikalarını da etkileyerek önemli değişiklikler getirdi. Buna göre, trans kadın mahkûmlar doğumda atanmış cinsiyetlerine uygun olarak erkek hapishanelerine yerleştirilecek ve cinsiyet uyum süreçlerine yönelik tıbbi bakımları durdurulacak.

    Kararnamenin yürürlüğe girmesinin ardından Trump, kadın koğuşlarında bulunan trans mahkûmların erkek hapishanelerine nakil sürecinin derhal başlatılması talimatını verdi.

    Bu düzenlemenin, biyolojik kadın mahkûmların hücrelerinde yaşanan taciz ve şiddet olaylarını önlemeyi amaçladığı ifade edildi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve "Amerika'nın resmi politikası, sadece kadın ve erkek olmak üzere iki cinsiyetin var olduğu" ilkesini belirten başkanlık kararnamesi, çeşitli düzenlemeleri beraberinde getirdi.

    . Bakanlık, mevcut ʺkadınʺ ve ʺerkekʺ seçenekleri dışındaki ʺXʺ seçeneğini kaldıracaK (Fotoğraf: AA). Bakanlık, mevcut ʺkadınʺ ve ʺerkekʺ seçenekleri dışındaki ʺXʺ seçeneğini kaldıracaK (Fotoğraf: AA)

    PASAPORTLARA DÜZENLEME

    Bu kapsamda harekete geçen Dışişleri Bakanlığı, pasaportlardaki cinsiyet seçeneklerini yeniden düzenlemeye başladı. Bakanlık, mevcut "kadın" ve "erkek" seçenekleri dışındaki "X" seçeneğini kaldıracağını duyurdu.

    Dışişleri Bakanı Rubio, yaptığı açıklamada, "ABD'nin resmi politikası, cinsiyetin değiştirilemez olduğu gerçeğine dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

    ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur." demiş ve göreve başladıktan kısa süre sonra bu doğrultuda bir kararname imzalamıştı.

    Rachel Levine, ABD'nin ilk açık trans oramirali (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Rachel Levine, ABD'nin ilk açık trans oramirali (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    SAPKINLARA SAVAŞ AÇTI

    Trump, seçim döneminde LGBT'li örgütlere savaş açtığını her platformda dile getirirken özellikle 2022 yılında Florida'da düzenlediği bir mitingde yaptığı konuşmada, "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanıyor. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır." ifadelerini kullanarak bu konuda net bir tutum sergilemişti.

    2017 yılında, Trump sapkın LGBT'lilerin ABD ordusunda görev yapmasını yasaklayan bir kararnameyi yürürlüğe koyarak, orduya transların girişini tamamen engelledi.

    2019'da ise, cinsiyet değiştirme ameliyatı olan veya bu süreçte hormon tedavisi gören kişilerin askerlik yapmasını yasaklayan bir düzenleme daha hayata geçirildi.

    5 Kasım 2024'te seçim vaadlerini açıklayan Trump, göreve geldiğinde ordunun "işgal edilmiş" translardan arındırılacağını ifade ederek bu konudaki tavrını bir kez daha ortaya koymuştu.

    Dışişleri Bakanı Rubio (Fotoğraf: AA)Dışişleri Bakanı Rubio (Fotoğraf: AA)

    RUBIO'DAN İLK ADIM GELDİ

    ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve "Amerika'nın resmi politikasına göre sadece kadın ve erkek şeklinde iki cinsiyetin olduğunu" belirten başkanlık kararnamesinin ardından harekete geçen bakanlık, pasaportları da bu kararnameye uygun şekilde yeniden düzenleyecek.

    Rubio'nun güncel talimatına göre, Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar pasaportlarda yer alan "kadın" ve "erkek" seçenekleri dışındaki "X" seçeneğini kaldırıyor.

    Haberde yer alan bilgilere göre, Rubio, ilgili talimatında, "ABD'nin resmi politikası, cinsiyetin değişebilir olmadığıdır." ifadesine yer verdi.

    ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin törenindeki hitabında, "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur." ifadesini kullanmıştı.

    Trump, göreve başlamasının ardından ülkede "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağına ilişkin kararname imzalamıştı.

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