Donald Trump imzayı attı: Orduya LGBT’liler katılamayacak | Amerikan ordusunda kaç LGBT’li var?

ABD ORDUSUNDA KAÇ LGBT'Lİ VAR

Kararname ile transseksüel askerlerle ilgili yeni bir politika belirlenecek. Ancak söz konusu askerlerin orduda görev yapmasına henüz bir yasak getirilmedi. Kararnamede bir bireyin cinsiyetinden farklı, yanlış bir "cinsiyet kimliği" beyan etmesinin, askerlik hizmeti için gerekli olan katı standartları karşılamayacağı belirtildi.

ABD ordusunda 9-15 bin arasında LGBT'li olduğu tahmin ediliyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

ABD ordusunda 9 bin ile 15 bin arasında transseksüel askeri personelin olduğu tahmin ediliyor.

ABD Donanması'nda transseksüel bir analist olarak çalışan Paulo Batista, The Times'a verdiği demeçte, trans askerler hakkında alınacak yasağın, orduda "derin etkiler" yaratacağı iddiasında bulundu.

Batista, "15 bin kişiyi hizmet dışı bırakmak, sadece sayı olarak büyük bir kayıp değil, aynı zamanda bu 15 bin kişi birçok liderlik rolünde görev yapıyordu. Her birimiz, orduda önemli bir işlevi yerine getiriyoruz." dedi.