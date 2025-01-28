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Donald Trump imzayı attı: Orduya LGBT'liler katılamayacak | Amerikan ordusunda kaç LGBT'li var?

Yeniden seçilen ABD Başkanı Donald Trump, sapkın LGBT lobilerine savaş açtı. Joe Biden yönetiminin LGBT konusundaki politikasını tersine çeviren Trump, trans bireylerin orduya katılmasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza attı. Bu karar ABD ordusunu nasıl etkileyecek, Amerikan ordusunda kaç LGBT'li var?

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 12:57 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 13:11
Donald Trump imzayı attı: Orduya LGBT’liler katılamayacak | Amerikan ordusunda kaç LGBT’li var?

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    Derin ABD ile savaş veren ABD Başkanı Donald Trump LGBT lobilerine de savaş başlattı.

    UÇAKTA İMZAYI ATTI: LBGT'LİLER ORDUYA GİREMEYECEK
    Beyaz Saray'a göre ABD Başkanı Trump, Miami'den Washington'a dönerken uçakta 5 başkanlık kararnamesine imza attı.

    Buna göre Trump, seçim sürecindeki vaatlerinden birini daha yerine getirerek, Joe Biden dönemindeki politikayı tersine çevirip trans bireylerin orduya girmesini engelleyen kararnameyi imzaladı.

    ABD Başkanı Donald Trump LGBT'li sapkınların orduya girişini engelleyecek kararnameyi imzaladıABD Başkanı Donald Trump LGBT'li sapkınların orduya girişini engelleyecek kararnameyi imzaladı

    ORDUYA GİREMEYECEKLER
    Amerikan ordusunda çeşitlilik ve kapsayıcılık başlıklı önceki uygulamaları da kaldıran bir diğer kararnameye daha imza atan Trump, söz konusu adımlarla orduyu yeniden şekillendirdiklerini belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump LGBT'li sapkınların orduya girişini engelleyecek kararnameyi imzaladıABD Başkanı Donald Trump LGBT'li sapkınların orduya girişini engelleyecek kararnameyi imzaladı

    "ERKEK VE KADIN SADECE İKİ CİNS VARDIR"
    Böylece Trump, ABD hükümetinin resmi politikasını "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklinde revize ettikten sonra orduda da benzer bir adım atmış oldu.

    ABD ORDUSUNDA KAÇ LGBT'Lİ VAR
    Kararname ile transseksüel askerlerle ilgili yeni bir politika belirlenecek. Ancak söz konusu askerlerin orduda görev yapmasına henüz bir yasak getirilmedi. Kararnamede bir bireyin cinsiyetinden farklı, yanlış bir "cinsiyet kimliği" beyan etmesinin, askerlik hizmeti için gerekli olan katı standartları karşılamayacağı belirtildi.

    ABD ordusunda 9-15 bin arasında LGBT'li olduğu tahmin ediliyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)ABD ordusunda 9-15 bin arasında LGBT'li olduğu tahmin ediliyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    ABD ordusunda 9 bin ile 15 bin arasında transseksüel askeri personelin olduğu tahmin ediliyor.

    ABD Donanması'nda transseksüel bir analist olarak çalışan Paulo Batista, The Times'a verdiği demeçte, trans askerler hakkında alınacak yasağın, orduda "derin etkiler" yaratacağı iddiasında bulundu.

    Batista, "15 bin kişiyi hizmet dışı bırakmak, sadece sayı olarak büyük bir kayıp değil, aynı zamanda bu 15 bin kişi birçok liderlik rolünde görev yapıyordu. Her birimiz, orduda önemli bir işlevi yerine getiriyoruz." dedi.

    ABDnin küresel sapkınlık projesi LGBTyi meşrulaştırma girişimi! Trans oramiral Levine cinsiyet değiştirme ameliyatlarını savunduABDnin küresel sapkınlık projesi LGBTyi meşrulaştırma girişimi! Trans oramiral Levine cinsiyet değiştirme ameliyatlarını savundu
    ABD'nin küresel sapkınlık projesi LGBT'yi meşrulaştırma girişimi! Trans oramiral Levine cinsiyet değiştirme ameliyatlarını savundu

    BİDEN LGBT'Lİ SAPKINI ORAMİRAL YAPMIŞTI
    Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Joe Biden, LGBT'li sapkınlara alan açmıştı. ABD'de 2021'DE Sağlık Bakanlığı Yardımcısı görevini sürdüren Rachel Levine, Biden tarafından ABD Halk Sağlığı Hizmeti Birliği'ne oramiral olarak atanan ilk trans olmuştu.

    Biden LGBT'li sapkın Rache Levine'yi Oramiral olarak atamıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Biden LGBT'li sapkın Rache Levine'yi Oramiral olarak atamıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    DEMİR KUBBE VE KOVID İMZASI
    Öte yandan Trump ayrıca, Amerikan sınırlarının korunabilmesine yönelik bir "Demir Kubbe" füze savunma kalkanı geliştirilmesi için de bir kararnameye imza attı.

    Ayrıca Trump, KOVID-19 aşılarını reddettikleri için terhis edilen askeri personelin görevlerine iade edilmesini sağlayan bir diğer adımı da hayata geçirdiklerini kaydetti.

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