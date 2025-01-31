Trump'tan LGBT'ye bir yumruk daha: "Cinsiyet farklılığını ifade eden" zamirler kullanılmayacak

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Donald Trump yönetimi, "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklindeki resmi politikasının bir uzantısı olarak federal çalışanlara gönderdiği yönergede, çalışanların e-posta imzalarında kullandıkları ve "cinsiyet farklılığına" atıf yapan tüm zamirlerin bugün mesai bitimine kadar kaldırılmasını istedi.