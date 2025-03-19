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Sırbistan'da hükümet düştü! Başbakan Milos Vucevic'in istifası onaylandı

Sırbistan Parlamentosu, 28 Ocak'ta istifa kararı alan Başbakan Milos Vucevic'in istifasını onayladı. Bu gelişme ile birlikte, yeni hükümet kurulması ya da erken seçim kararı verilmesi için belirlenen 30 günlük süre başlamış oldu.

Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 19:01 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 19:01
Sırbistan’da hükümet düştü! Başbakan Milos Vucevic’in istifası onaylandı

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Meclis Başkanı Ana Brnabic, muhalefet milletvekillerinin katılmadığı oturumda Vucevic'in istifa kararını okudu. Yapılan oylamada, Vucevic'in istifa kararı onaylandı ve hükümetin görevi sona erdi.

Brnabic, yaptığı konuşmada, Vucevic'in görevini sorumlu ve cesur bir şekilde yerine getirdiğini kaydederek, kendisine çalışmaları için teşekkür etti.

Başbakan Milos Vucevic (AA)Başbakan Milos Vucevic (AA)

Sırbistan yasalarına göre yeni hükümetin kurulması için gerekli 30 günlük süre bugün başladı. Ülkede 18 Nisan'a kadar yeni bir hükümet kurulamazsa, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in genel seçim ilan etmesi bekleniyor.

Vucevic, Novi Sad şehrinde geçen yıl tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası hükümete tepki gösterilerinin ardından 28 Ocak'ta istifa kararı aldığını bildirmişti.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 15 kişi hayatını kaybetmişti (AA)Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 15 kişi hayatını kaybetmişti (AA)

NOVİ SAD'DAKİ KAZA SONRASI SIRBİSTAN'DA NELER OLDU?
Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 15 kişi ölmüş, kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta Belgrad olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı büyük gösteriler düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazada sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetmişti. Öğrenciler, taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.

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