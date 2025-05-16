PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Arnavutluk Başbakanı Rama ve Avusturya Başbakanı Stocker'den Türkiye vurgusu! "AB için çok önemli bir ortaktır”

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi’nde açılış konuşmasını yapan Başbakan Edi Rama, 18. yüzyıldan bu yana Avrupa barışı için kurulan vizyonları hatırlatarak, Türkiye’nin bu vizyonun vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı. Zirvede Başkan Erdoğan da yer aldı. Avusturya Başbakanı Stocker ise Türkiye’nin Ukrayna krizindeki yapıcı rolünü övdü ve AB için stratejik önemine dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 20:30 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 20:30
Arnavutluk Başbakanı Rama ve Avusturya Başbakanı Stocker’den Türkiye vurgusu! AB için çok önemli bir ortaktır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı.

Birleşik bir Avrupa için verilen en erken önerilerden olan Fransız diplomat ve filozof Abbe de Saint-Pierre'in 18'inci yüzyıla ait planına değinen Rama, Saint-Pierre'in İspanya Veraset Savaşı ve 1713 Utrecht Antlaşması'ndan sonra Avrupa devletlerinden oluşan bir federasyon öngördüğünü anımsattı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı. (AA)Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı. (AA)

Bu projenin Rusya ve o dönem Osmanlı yönetimi altındaki Balkan ve Akdeniz devletleriyle işbirliğini içerdiğini aktaran Rama, "O halde, vizyon sahibi Abbe için bugünün Türkiye'sinin de ebedi barış birliğinin vazgeçilmez bir ortağı olacağını tahmin ediyorum. Ancak o proje başarısız oldu." diye konuştu.

AVRUPA MOZAİĞİ

Zirveye katılan liderlere hitaben Rama: "Bu, tüm Arnavut halkı için gerçekten olağanüstü bir onur. Bu ülke için çok önemli bir zamanda geldiniz." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerini, savaştan kalan açık yaralara rağmen eski düşmanların bile bir araya gelebileceğini ve sonsuz bir bağ yaratabileceğini öğrettiğini kaydeden Rama, "Avrupa bizim için hem manevi anlamda paylaşılan bir yer hem de farklı bölgelerin, dillerin ve dinsel inançların bir mozaiği." ifadelerini kullandı.

Rama, mücadelelerinin kendileri, çocukları ve Avrupa için neler yapabilecekleriyle ilgili olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı. (AA)Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı. (AA)

AST'NİN TEMELLERİ, 2022'DE ATILDI

Zirveye, AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova'nın liderleri de katılıyor.

Türkiye, zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilirken, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monako ve San Marino liderleri de zirvede yer alıyor.

AST'nin temelleri, 2022'deki Avrupa Günü'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifiyle atılmıştı.

İlk AST Zirvesi, 6 Ekim 2022'de Çekya'da, 2. zirve 1 Haziran 2023'te Moldova'da, 3. zirve 5 Ekim 2023'te İspanya'da, 4. zirve 18 Temmuz 2024'te İngiltere'de, 5. zirve ise 7 Kasım 2024'te Macaristan'da yapılmıştı.

Yılda iki kez gerçekleştirilen zirvelerin 7'ncisi ise Danimarka'da yapılacak.

Avusturya Başbakanı Stocker ve Edi Rama. (AFP)Avusturya Başbakanı Stocker ve Edi Rama. (AFP)

"TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORTAKTIR"

Öte yandan Avusturya Başbakanı Stocker, Ukrayna'ya yönelik çabalarından ötürü Türkiye'ye övgüde bulundu

Stocker, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan ile görüştüğünü ifade etti.

Erdoğan ile tokalaşırken çekilen fotoğrafını paylaşan Stocker, jeopolitik zorlukların yaşandığı böyle bir dönemde Başkan Erdoğan ile görüşmenin kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

Stocker, "Türkiye, Avrupa Birliği için çok önemli bir ortaktır ve Ukrayna'da adil, kalıcı bir barışın sağlanması yolunda Türkiye'nin üstlendiği rolü samimiyetle takdir ediyorum. Avusturya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı hedefinde kritik eşiği açıkladı: Kilit taşı Terörsüz Türkiye
CANLI | Dünyanın gözü İstanbul’da! Türkiye-Ukrayna-Rusya 3’lü zirvesi sona erdi: Karşılıklı bin esir takas edilecek
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk’ta yoğun diplomasi! Tiran’daki gazeteciler böyle seslendi: Dünyanın barış anahtarı sizsiniz
Başkan Erdoğan’dan Tiran’da Avrupa’ya birlik mesajı: Bölündükçe zayıflıyor birleştikçe güçleniyoruz
Fenerbahçe için seçim iddiası! Taraftarı kızdıran tarih
Zelenskiy’den Arnavutluk’ta İstanbul mesajı: Hedef tam ateşkes dedi Rus heyetine tepki gösterdi
Arnavutluk’ta çok konuşulacak anlar! Edi Rama kırmızı halıda Giorgia Meloni’nin önünde diz çöktü
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu
DEM’li Tuncer Bakırhan’ın sözleri tepki çekmişti! MSB’den Güvenlik Korucuları açıklaması
Nükleer masa da İstanbul’da! İran ve Avrupa heyetlerinin görüşmesi sona erdi
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
Trump’tan flaş açıklama: Ülkeme dönüyorum dedi Putin’le görüşmek istediğini söyledi
PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci
Müge Anlı’daki fenomen Mekselina olayında yeni gelişme! Yurt dışına kaçacaktı! Uygunsuz görüntüler, tehdit...
Emekli zammı için tahminler değişti! İşte Temmuzda ceplere girecek para
Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar
Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar
Trump üçüncü durağı BAE’de! Muhammed bin Zayed cami kapattı saç dansı gündem oldu | ABD’ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım
Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerpare’si gençlik iksirini bulmuş gibi! İşte Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali...