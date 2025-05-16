Arnavutluk Başbakanı Rama ve Avusturya Başbakanı Stocker'den Türkiye vurgusu! "AB için çok önemli bir ortaktır”

Birleşik bir Avrupa için verilen en erken önerilerden olan Fransız diplomat ve filozof Abbe de Saint-Pierre'in 18'inci yüzyıla ait planına değinen Rama, Saint-Pierre'in İspanya Veraset Savaşı ve 1713 Utrecht Antlaşması'ndan sonra Avrupa devletlerinden oluşan bir federasyon öngördüğünü anımsattı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı. (AA)

Bu projenin Rusya ve o dönem Osmanlı yönetimi altındaki Balkan ve Akdeniz devletleriyle işbirliğini içerdiğini aktaran Rama, "O halde, vizyon sahibi Abbe için bugünün Türkiye'sinin de ebedi barış birliğinin vazgeçilmez bir ortağı olacağını tahmin ediyorum. Ancak o proje başarısız oldu." diye konuştu.

AVRUPA MOZAİĞİ

Zirveye katılan liderlere hitaben Rama: "Bu, tüm Arnavut halkı için gerçekten olağanüstü bir onur. Bu ülke için çok önemli bir zamanda geldiniz." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerini, savaştan kalan açık yaralara rağmen eski düşmanların bile bir araya gelebileceğini ve sonsuz bir bağ yaratabileceğini öğrettiğini kaydeden Rama, "Avrupa bizim için hem manevi anlamda paylaşılan bir yer hem de farklı bölgelerin, dillerin ve dinsel inançların bir mozaiği." ifadelerini kullandı.

Rama, mücadelelerinin kendileri, çocukları ve Avrupa için neler yapabilecekleriyle ilgili olması gerektiğini sözlerine ekledi.