Time’dan yemin törenine saatler kala Trump kapağı! Beyaz Saray’da Biden detayı

5 Kasım'da zafere imza atan eski Başkan Donald Trump, bugün yemin töreni ile birlikte Beyaz Saray'a dönüyor. Trump'ın Beyaz Saray'daki koltuğundan vereceği ilk emirler merakla beklenirken Time dergisinden dikkat çeken bir çıkış geldi.

Time dergisi Beyaz Saray'daki yemin törenine saatler kala Donald Trump'ı kapağına taşıdı, Time

TIME DERGİSİNDEN BİR TRUMP KAPAĞI DAHA

Joe Biden'ı adeta adaylıktan çektiren Demokratlara başkan adayı olarak Kamala Harris'i müjdeleyen ve Demokrat Parti'nin 5 Kasım hezimetinin ardından Cumhuriyetçi Donald Trump'ı "yılın kişisi" seçerek yön değiştiren ABD merkezli Time, bu kez de seçilmiş başkan göreve başlamadan saatler önce yayımladığı kapakla gündeme geldi.

BIDEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Aralık ayında Trump'ı "yılın kişisi" seçen Time, kapağında yeni başkan için "O döndü" dedi. "Donald Trump'ın bozgunculuğu geri döndü" başlığını kullanan Time'ın kapağında Trump'ın Beyaz Saray'daki masada eski Başkan Joe Biden'dan kalan eşyaları savurduğu görülürken bunlardan birinin de Biden'ın ikonik güneş gözlükleri olması dikkat çekti.

Time’ın kapağında Trump’ın Beyaz Saray’daki masada eski Başkan Joe Biden’dan kalan eşyaları savurduğu görülürken bunlardan birinin de Biden’ın ikonik güneş gözlükleri olması dikkat çekti, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"BEYAZ SARAY'IN EN ETKİLİ DEĞİŞİM AJANI"

Trump'ın ABD'yi öngörülemez bir şekilde dönüştürdüğünü belirten Time, "Başkomutanlar, 75 yıl boyunca ABD'nin NATO müttefikleriyle karşılıklı savunma sözünü tuttu. Trump bu normları bir kenara attı ve sonuçları tüm dünyaya yayılıyor. Franklin Delano Roosevelt'ten bu yana Beyaz Saray'ı işgal eden tartışmasız en etkili değişim ajanı." ifadelerini kullandı.

Time dergisi Beyaz Saray'daki yemin törenine saatler kala Donald Trump'ı kapağına taşıdı, Time

"BIDEN BİLE ONUN POLİTİKALARINI SÜRDÜRDÜ"

Trump'ın Gazze ve Ukrayna'da savaşı sonlandırma ve Grönland, Panama Kanalı ve Kanada'yı ise ilhak vaatlerine dikkat çeken Time, Biden yönetiminin, Trump'ın 2016'dan kalma bazı politikalarını da sürdürdüğünü hatırlattı.

TIME'DAN YEMİN TÖRENİ YORUMU: BİLGELİĞİN İFADESİ

Trump'ın ikinci döneminin pek çok soru işareti barındırdığına dikkat çeken Time, "İkinci kez göreve başlarken Yemin Töreni gösterisinin merkezindeki yemin artık kurucuların güvensizliğinden çok bilgeliğinin bir ifadesi gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

TIME'IN U DÖNÜŞLERİ

Time'ın daha önce Trump'ı yılın kişisi seçmesi büyük bir geri adım olarak yorumlanmıştı. Çünkü aynı dergi yaz aylarında Demokratların adayı Kamala Harris'in PR'ını üstleniyordu. Dergiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Tarihi boyutlarda bir geri dönüşe imza attığı, nesilde bir kez görülen siyasi bir yeniden yapılanmaya öncülük ettiği, Amerikan başkanlığını yeniden şekillendirdiği ve Amerika'nın dünyadaki rolünü değiştirdiği için Donald Trump, Time'ın 2024 Yılın Kişisi seçildi.