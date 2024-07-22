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Joe Biden’ı ABD ve İngiliz basını indirdi! Adaylıktan çekilme sürecine damga vurdu: Bir ay içinde onlarca kapakla darbe yaptılar

ABD Başkanı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden adaylıktan çekildiğini duyurduktan hemen sonra ABD ve İngiliz basını harekete geçti. Geçtiğimiz ay Biden'ı kadrajdan çıkardığı kapağı ile "Biden gidici" mesajı veren The Time dergisi yeni bir bomba daha patlattı. Time dergisi bu kez de "Biden gidiyor Kamala Harris geliyor" dedi. Biden'ın adaylıktan çekilmesi için adeta kampanya düzenleyen gazeteler de "Biden için son" dedi.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 10:29 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 11:09
Joe Biden’ı ABD ve İngiliz basını indirdi! Adaylıktan çekilme sürecine damga vurdu: Bir ay içinde onlarca kapakla darbe yaptılar 1

Time dergisi, Biden'ın tamamen kadrajdan çıktığı ve yerine Kamala Harris'in geldiği bir kapak yayımladı.

Joe Biden’ı ABD ve İngiliz basını indirdi! Adaylıktan çekilme sürecine damga vurdu: Bir ay içinde onlarca kapakla darbe yaptılar 2

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından ABD dergisi The Time dergisi 5 Ağustos tarihli yeni kapağını paylaştı. Geçtiğimiz ay, "Panik" başlıklı kapağı ile "Trump gidici" mesajı veren Time dergisi, yeni bombayı patlattı.

Joe Biden’ı ABD ve İngiliz basını indirdi! Adaylıktan çekilme sürecine damga vurdu: Bir ay içinde onlarca kapakla darbe yaptılar 3

ABD ve İngiliz basınında ise Biden'ın istifası geniş yankı uyandırırken Biden'ı çekilmeye götüren süreç de bir kez daha gözler önüne serildi. İşte, o manşetler...

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