SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Viktor Orban’dan Trump’ın ilk gününde Brüksel çıkışı: İşgal hazırlıklarına başladı

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da göreve başlamaya hazırlanırken Macaristan Başbakanı Viktor Orban’dan flaş bir çıkış geldi. Orban, Trump’ın göreve başlamasıyla “Güneş’in Brüksel’de bile farklı doğacağını” söyledi ve Brüksel’i işgal etmek için harekete geçeceğini belirtti. İşte Orban’ın çok konuşulan çıkışı…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 16:24 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 16:27
Viktor Orban’dan Trump’ın ilk gününde Brüksel çıkışı: İşgal hazırlıklarına başladı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump yemin törenine hazırlanırken Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan flaş bir açıklama geldi.

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ReutersMacaristan Başbakanı Viktor Orban, Reuters

    ORBAN'DAN BRÜKSEL'İ İŞGAL ÇIKIŞI

    Orban Trump'ın ikinci döneminin başlamasının ardından Brüksel'i işgal etmek için harekete geçeceğini söyledi.

    "GÜNEŞ BRÜKSEL'DE BİLE FARKLI DOĞACAK"

    Orban Trump'ın ABD başkanlığına gelmesinin Avrupa'da sağ siyasette büyük bir değişimin ikinci dalgasını başlatmaya yardımcı olacağını söyledi ve "Sadece birkaç saat sonra Güneş bile Brüksel'de farklı doğacak" ifadelerini kullandı.

    CANLI | İkinci Trump dönemi resmen başlıyor! Yemin törenine geri sayım: İlk emri ne olacak?CANLI | İkinci Trump dönemi resmen başlıyor! Yemin törenine geri sayım: İlk emri ne olacak?

    BRÜKSEL'E SALDIRI HAMLESİ

    Sözlerine "ABD'de yeni bir başkan, Brüksel'de büyük bir vatansever grubu, büyük bir coşku" diye devam eden Orban, "Büyük saldırı başlayabilir. Bu vesileyle Brüksel'i işgal etmeyi amaçlayan saldırının ikinci aşamasını başlatıyorum" dedi.

    Time’dan yemin törenine saatler kala Trump kapağı! Beyaz Saray’da Biden detayıTime’dan yemin törenine saatler kala Trump kapağı! Beyaz Saray’da Biden detayı

    Trump, bu akşam TSİ 20:00'de başlayacak yemin töreniyle Beyaz Saray'daki ikinci dönemine resmen başlayacak.

    Orban, Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasını müteakip ABD'ye giderek Cumhuriyetçi liderle birkaç kez bir araya gelmiş ve özellikle Ukrayna'da çözüm için temaslarda bulunmuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan Slovakya Başbakanı Robert Fico’yu resmi törenle karşıladı
    Akın Gürlek’i evlatlarıyla tehdit eden İmamoğlu’na soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde 138’i işaret etti: Hukuki adımlar atılacak
    DEM Parti’den ikinci İmralı başvurusu! Hazırım diyen Öcalan PKK’yı lağvedecek mi? Kısa açık ve net çağrı yapılması bekleniyor
    Şenol Güneş’ten kritik karar! Yıldız futbolcu yerine kim oynayacak?
    Barzani-YPG-CENTCOM görüşme trafiği ne anlama geliyor? PKK’nın akıl hocası Kurilla yine sahnede | KDP Türkiye’yi bilgilendirdi
    Ayşe Barım’a soruşturmada oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifadeye çağrıldı
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi
    CANLI | İkinci Trump dönemi resmen başlıyor! Yemin törenine geri sayım: İlk emri ne olacak?
    Umudun başkenti Gazze! Ateşkes sonrası evlere dönüş
    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor
    12 yıl sonra bir ilk: Türk bayrağı Halep Başkonsolosluğu’nda göndere çekildi
    CANLI | Gazze’de rötarlı ateşkes! Rehine takası yapıldı: Hamas’tan dünyaya mesaj
    Fenerbahçe’ye kötü haber! Mourinho Göztepe maçında yok
    Time’dan yemin törenine saatler kala Trump kapağı! Beyaz Saray’da Biden detayı
    Kalp sağlığında 4 ölümcül tehlike! Uzman isim Takvim.com.tr’ye açıkladı: Genç yaşlı demeden tetikliyor