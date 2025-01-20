Viktor Orban’dan Trump’ın ilk gününde Brüksel çıkışı: İşgal hazırlıklarına başladı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump yemin törenine hazırlanırken Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan flaş bir açıklama geldi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Reuters

ORBAN'DAN BRÜKSEL'İ İŞGAL ÇIKIŞI

Orban Trump'ın ikinci döneminin başlamasının ardından Brüksel'i işgal etmek için harekete geçeceğini söyledi.

"GÜNEŞ BRÜKSEL'DE BİLE FARKLI DOĞACAK"

Orban Trump'ın ABD başkanlığına gelmesinin Avrupa'da sağ siyasette büyük bir değişimin ikinci dalgasını başlatmaya yardımcı olacağını söyledi ve "Sadece birkaç saat sonra Güneş bile Brüksel'de farklı doğacak" ifadelerini kullandı.

BRÜKSEL'E SALDIRI HAMLESİ

Sözlerine "ABD'de yeni bir başkan, Brüksel'de büyük bir vatansever grubu, büyük bir coşku" diye devam eden Orban, "Büyük saldırı başlayabilir. Bu vesileyle Brüksel'i işgal etmeyi amaçlayan saldırının ikinci aşamasını başlatıyorum" dedi.

Trump, bu akşam TSİ 20:00'de başlayacak yemin töreniyle Beyaz Saray'daki ikinci dönemine resmen başlayacak.

Orban, Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasını müteakip ABD'ye giderek Cumhuriyetçi liderle birkaç kez bir araya gelmiş ve özellikle Ukrayna'da çözüm için temaslarda bulunmuştu.