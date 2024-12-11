BM Genel Kurulu'nda Türkiye'den İsrail'e sert mesajlar: "İsrail'in ihlallerine karşı çıkılmalı"

Güven, BM Güvenlik Konseyi ( BMGK ) tarafından Gazze 'ye ilişkin karar tasarısının bir kez daha veto edilmesini hatırlatarak, bu durumun sadece sivil halkın acı çekmesine yol açmadığını, aynı zamanda BM'nin kuruluş ilkelerini de sarstığını ifade etti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Aslı Güven (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

"GERÇEKLER VETO EDİLEMEZ"

Güven, "Veto bir karar tasarısının geçmesini engelleyebilir ancak gerçekleri susturamaz ve adaletin acil gereksinimini yok edemez. Gerçekler veto edilemez." diye vurguladı. BM Genel Kurulunun BMGK'nin yerine getiremediği görevi bir kez daha üstlendiğine işaret eden Güven, bugün Genel Kurulda Türkiye'nin de eş sunucusu olduğu iki karar tasarısının oylanacağını ifade etti.

Üye ülkeleri Gazze'de acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek çağrısında bulunan söz konusu karar tasarılarını desteklemeye davet eden Güven, "Tarih, kimin harekete geçme konusunda başarısız olduğunu ve kimin barışın yanında durduğunu hatırlayacak." diyerek, Gazze'deki durumun insan hakları ve uluslararası hukuka bağlılık açısından bir sınav olduğunu ifade etti.

Güven, "İsrail'in BM kararları, uluslararası hukuk ve Uluslararası Adalet Divanına (UAD) karşı saygısızlığına güçlü bir şekilde karşı çıkılmalıdır." dedi.

İsrail'in sistematik ihlallerinin göz ardı edilmeye devam edilmesi halinde uluslararası hukuk, insan hakları ve çok taraflı sistemin güvenirliğinin baltalanacağı uyarısında bulunan Güven, uluslararası toplumun inşa ettiği ilkelere sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.