Mark Zuckerberg’den Trump’a milyon dolarlık bağış! Mar-a-Lago’dan sonra savaşı bitirecek yeni hamle

Donald Trump-Mark Zuckerberg cephesinden dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde adeta iki düşman haline gelen Trump ile Facebook'un kurucusu Zuckerberg arasında geçtiğimiz hafta Mar-a-Lago'da bir araya gelmişti. Son haberlere göre Zuckerberg, ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump'ın göreve başlama fonuna 1 milyon dolarlık bağış yaptı.

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ZUCKERBERG'DEN TRUMP'A BAĞIŞ

Şirket tarafından doğrulanan bağış, Zuckerberg'in Trump'a yönelik geçmişteki tavrının tam tersi olması dolayısıyla büyük dikkat çekti. Zuckerberg'in hamlesi Trump'ın, seçim kampanyası sırasında teknoloji devini kendisine karşı seçimleri etkilemeye çalışması halinde cezalandırmakla tehdit etmesinin ardından geldi.

Milyarder CEO'lar genellikle Trump karşıtlığı ile dikkat çekerken Zuckerberg'in adımı Elon Musk'tan sonra Trump'a karşı yeni bir tavır olarak öne çıktı.

CEO'LARDAN YENİ TAVIR

Artık Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'ı ve Kongre'nin her iki kanadını ele geçirmeye hazırlandığı ve teknoloji alanında yeni düzenlemeler talep ettiği bir dönemde, bazı yöneticiler Trump'a karşı yeni bir tavır benimsiyor.

JEFF BEZOS BİR ANDA ÖVMEYE BAŞLADI

Amazon'un kurucusu ve geçmişte Trump'ın düşmanı olarak öne çıkan Jeff Bezos, seçimden sonra Trump'ı "olağanüstü bir siyasi geri dönüş ve kesin bir zafer" elde ettiği için tebrik etti. Bezos aralık ayında yaptığı bir açıklamada ise "bu sefer çok iyimser" olduğunu söyledi. New York Times'daki bir konferansta konuşan Bezos, Trump için "Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla ilk seferden daha sakin, daha kendinden emin ve daha kararlı." dedi.

MAR-A-LAGO'DA ÖZEL YEMEK

Zuckerberg ve Trump ile kasım ayında Florida'nın Palm Beach kentindeki özel Mar-a-Lago kulübünün terasında bir akşam yemeği yedi.

Akşam yemeği, Zuckerberg danışmanlarının Mar-a-Lago'da iki gün süren toplantılarının ardından geldi. Konuya yakın kaynaklara göre, Meta'nın kıdemli politika yöneticileri Joel Kaplan ve Kevin Martin ile Cumhuriyetçi stratejist Brian Baker, Beyaz Saray'ın yeni özel kalemi Susie Wiles ile bir araya geldi.

Zuckerberg ve danışmanları, Trump'ın dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Senatör Marco Rubio'nun yanı sıra Beyaz Saray'a yeni katılacak üç üst düzey danışman Stephen Miller, Vince Haley ve James Blair ile de görüştü.

ZUCKERBERG'DEN TRUMP'A "AKILLI" HEDİYE

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Zuckerberg, yemek öncesinde Trump'a, Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüğünü özel olarak tanıttı ve hediye etti.

Zuckerberg'in ekibinin, akşam yemeğinden önce Meta'nın bağış yapmayı planladığını açılış fonuna bildirdiği belirtildi.

TRUMP-ZUCKERBERG SAVAŞI

Trump, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan saldırının ardından Facebook'ta sansürlenmişti. Şirket, Trump'ın hesabını 2023'ün başlarında geri yükledi.Zuckerberg, 2024 seçimleri boyunca hiçbir başkanlık adayını desteklemedi.

Zuckerberg Facebook'a geri dönmesinin ardından Trump'a karşı daha olumlu bir duruş sergiledi. Temmuz ayında Pensilvanya'da Trump'a yönelik ilk suikast girişiminin ardından Trump'ın saldırı karşısındaki tavrına övgü yağdırdı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ: ZUCKERBUCKS DİKKATLİ OL"

Zuckerberg ayrıca kıdemli Biden yönetimi yetkililerinin salgın sırasında Facebook'a bazı COVID-19 içeriklerini "sansürlemesi" için baskı yaptığından şikayet etti.

Trump son aylarda Zuckerberg'e yönelik tehditlerini sürdürdü. Temmuz ayında kendi sosyal ağı Truth Social'da seçim dolandırıcılarını hapse göndermekle tehdit eden bir mesaj yayımlayan Trump "ZUCKERBUCKS, dikkatli ol!" ifadelerini kullandı.