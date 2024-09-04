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TikTok fenomeni 'Melek Azad' İstanbul trafiğinde skandala imza attı! İnsanların canını hiçe saydı

TikTok fenomeni 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, insanların canını hiçe sayarak İstanbul trafiğinde makas attı. Yaptığı magandalığı kayıt altına alan Demir'e sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağdı.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 03:02 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 03:03
TikTok fenomeni ’Melek Azad’ İstanbul trafiğinde skandala imza attı! İnsanların canını hiçe saydı

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TikTok fenomeni 'Melek Azad' olarak tanınan Fatma Demir, İstanbul'da trafikte tehlikeli bir şekilde makas atarak ilerlediği anları sosyal medya hesabında paylaştı.

İnsanların canını hiçe saydıİnsanların canını hiçe saydı

Bu hareketi trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye soktu.

TikTok fenomeni 'Melek Azad' TikTok fenomeni 'Melek Azad'

Yaptığı magandalıkla onlarca insanların canını hiçe sayan Demir'e sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

İnsanların canını hiçe saydıİnsanların canını hiçe saydı

'Melek Azad' adını kullanan fenomen Fatma Demir, TikTok'ta 7.4 milyon Instagram'da ise 794 bin takipçiye sahip.

TikTok fenomeni 'Melek Azad' TikTok fenomeni 'Melek Azad'

BU İLK SKANDALI DEĞİL
Şanlıurfa'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 'Kasten yaralama' suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Melek Azad" lakabıyla bilinen Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'nde bulunan evinde gözaltına alınmıştı.

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