TikTok fenomeni ’Melek Azad’ İstanbul trafiğinde skandala imza attı! İnsanların canını hiçe saydı

TikTok fenomeni 'Melek Azad' olarak tanınan Fatma Demir, İstanbul'da trafikte tehlikeli bir şekilde makas atarak ilerlediği anları sosyal medya hesabında paylaştı.
TikTok fenomeni 'Melek Azad' olarak tanınan Fatma Demir, İstanbul'da trafikte tehlikeli bir şekilde makas atarak ilerlediği anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Bu hareketi trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye soktu.
Yaptığı magandalıkla onlarca insanların canını hiçe sayan Demir'e sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
'Melek Azad' adını kullanan fenomen Fatma Demir, TikTok'ta 7.4 milyon Instagram'da ise 794 bin takipçiye sahip.
BU İLK SKANDALI DEĞİL
Şanlıurfa'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 'Kasten yaralama' suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Melek Azad" lakabıyla bilinen Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'nde bulunan evinde gözaltına alınmıştı.