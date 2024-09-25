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TikTok fenomeni Kübra Aykut'un son mektubu tüyler ürpertti!

TikTok fenomeni Kübra Aykut, 5’inci kattaki lüks evinden atlayıp yaşamına son verdi. Geride bıraktığı not ise tüyler ürpertti: Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Hayatımdaki herkese hep iyi geldim ama kendime iyi gelemedim.

Yunus Emre Kavak Yunus Emre Kavak
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
TikTok fenomeni Kübra Aykut’un son mektubu tüyler ürpertti!

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Sosyal medya uygulaması TikTok'ta 1 milyon takipçisi bulunan Kübra Aykut'tan acı haber geldi. 26 yaşındaki Aykut, İstanbul Sultanbeyli'deki lüks rezidanstaki evinden atlayıp intihar etti. Genç kızın ölmeden önce bir veda mektubu bıraktığı öğrenildi. Notun sonuna cep telefonu şifresini de yazan Kübra Aykut'un şu cümleleri tüyler ürpertti:

Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Hayatımdaki herkese hep iyi geldim ama kendime iyi gelemedim. Kedim Fıstık'a çok iyi bakın. İyi bir insan olarak yaşamak bana bir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun, o zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyorum kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi." Aykut'un ölmeden önce çektiği videosunda bahsettiği sevgilisinin ise Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya olduğu belirlendi. Aykut'un ölüm haberini alan Dilan ve Engin Polat hemen hastaneye gitti. Öte yandan Kübra son yaptığı paylaşımda aşırı kilo kaybettiğini söylemişti. Her gün 1 kilo veren Kübra "Bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Yemek yiyemiyorum ama acıkmıyorum da. Aranızda böyle olanlar var mı delireceğim az kaldı" demişti.

VİTAMİNLERE DİKKAT
Kübra mesajında iştahının açılması için internetten vitamin aldığını söylemişti. "Vitaminlerimi içiyorum ama ben hiçbir şey yiyemiyorum" demişti. Ancak internetten satılan bu vitaminlerin duygu durum bozukluğuna yol açıp psikolojik sorunlara yol açabileceği kaydedildi.

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