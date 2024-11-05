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ABD'de C-4 bomba paniği! Saldırgan yakalandı fotoğraflar ortaya çıktı: İHA'ya bağladılar

ABD'de seçim güvenliği için üst düzey tedbirler devreye alındı. Oy kullanma ve oy sayım merkezlerinin çevresine insansız hava araçları yerleştirildi, çatılara keskin nişancılar konuşlandırıldı. Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılırken Tennessee eyaletinde büyük bir elektrik dağıtım santraline saldırı planlamakla suçlanan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yakalanan şüphelinin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:41 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 12:10
ABD’de C-4 bomba paniği! Saldırgan yakalandı fotoğraflar ortaya çıktı: İHA’ya bağladılar

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ABD'de seçim güvenliği için üst düzey tedbirler devreye alınırken ABD'nin Tennessee eyaletinde büyük bir elektrik dağıtım santraline saldırı planlamakla suçlanan bir kişi gözaltına alındığı bildirildi.

24 YAŞINDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI
Adalet Bakanlığı, eyalete bağlı Nashville kentinde bir elektrik dağıtım merkezine saldırı hazırlığında bulunan sağcı gruplarla bağlantısı olan 24 yaşındaki Skyler Philippi'nin yakalandığını duyurdu.

Skyler Philippi (Sosyal medya)Skyler Philippi (Sosyal medya)

HEDEFİ TOPLUMUN TAMAMEN ÇÖKMESİ
İddiaya göre Philippi, Amerikan toplumunun tamamen çökmesini isteyen "hızlandırmacılık" adı verilen aşırı bir ideolojiyi yaymak için saldırıyı planladı.

ABD Adalet Bakanlığı Skyler Philippi paylaşımı (Takvim.com.tr)ABD Adalet Bakanlığı Skyler Philippi paylaşımı (Takvim.com.tr)

İHA'YA C-4 PATLAYICI BAĞLADI
Başsavcı Merrick B. Garland, Philippi'nin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Garland, açıklamada, "Bu, ülkemizin kritik altyapısına saldırarak şiddet ve kaos tohumları ekmek isteyenlere bir başka uyarı niteliğindedir. Adalet Bakanlığı sizi bulacak, planınızı bozacak ve sizi sorumlu tutacaktır. FBI görevlilerine olağanüstü çalışmaları ve ülkemizi güvende tutmak için her gün yaptıkları çalışmalar için minnettarım." ifadelerini kullandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR
Philippi, kitle imha silahı kullanma ve bir enerji tesisini yok etmeye teşebbüs etmekle suçlandı. Tüm suçlamalardan hüküm giyerse, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Philippi'nin 13 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Yakalanan Skyler Philippi İHA ile görüntüsü ortaya çıktı: İHA'ya C4 bağladılar (Sosyal medya)Yakalanan Skyler Philippi İHA ile görüntüsü ortaya çıktı: İHA'ya C4 bağladılar (Sosyal medya)

SORUŞTURMA HAZİRAN AYINDA BAŞLADI
Şikayete göre, FBI Philippi'yi ilk olarak Haziran ayında, kendisiyle temas halinde olan gizli bir kaynağın, Columbia, Tennessee yakınlarındaki bir YMCA'da toplu katliam yapma arzusunu FBI'a bildirmesinin ardından soruşturmaya başladı.

FBI PATLAMAYAN BOMBA TEMİN ETTİ
Ajanlar Philippi'ye, sanık tarafından sipariş edildiği iddia edilen ve patlamaması için atıl bir madde içeren boru tipi bombalar temin etti. Suç duyurusunda yer alan bir başka fotoğrafta ise savcıların Philippi olduğunu söylediği maskeli bir kişi, iki FBI gizli ajanıyla birlikte boru bombalarını ve bir patlayıcı cihazı gösterirken görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI
Operasyon alanına vardıklarında, gizli ajanlar gözcü olarak atanmış pozisyonlarına geçerken, Philippi iddiaya göre drone'a aktif bir C-4 bağlı olduğuna inandığı bir patlayıcı cihazla güç verdi. Savcılar, Philippi'nin daha sonra gözaltına alındığını söyledi.

Skyler Philippi yaptığı silahlar (Sosyal medya)Skyler Philippi yaptığı silahlar (Sosyal medya)

Philippi 3D yazıcılarla yazdırılmış ateşli silahları ve resimlerini yayınlamasıyla da tanındığı bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Philippi'nin yazdırdığı silahların görselleri de yayımlandı.

ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimleri nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri alındı. (AA)ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimleri nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri alındı. (AA)

KESKİN NİŞANCILAR GÖREV YAPIYOR
Öte yandan ABD'de seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla oy kullanma ve sayım noktalarında üst düzey güvenlik tedbirleri devreye alındı.

Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, ülke çapında yerel yetkililer, başkanlık seçimi öncesinde sıkı önemler aldı. Bu kapsamda, oy kullanma noktaları ve oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi, bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldı.

ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimleri nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri alındı. (AA)ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimleri nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri alındı. (AA)

Ülkede, caddelere ilave polis ekipleri sevk edilirken insansız hava araçlarıyla da denetimler sıkılaştırıldı.

Washington ve Nevada eyaletlerinde ise herhangi bir karışıklık olasılığına karşı ulusal muhafızların hazır bekletildiği açıklandı.

Oy kullanma kabinlerine "panik butonları" yerleştirilerek sandık güvenliği üst seviyeye taşındı.

ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimleri nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri alındı. (AA)ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimleri nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri alındı. (AA)

6 OCAK 2021'DEKİ KONGRE BASKINI
ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarının onaylanması için 6 Ocak 2021'de düzenlenen oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimleri nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri alındı. (AA)ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimleri nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri alındı. (AA)

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.

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