ABD’de C-4 bomba paniği! Saldırgan yakalandı fotoğraflar ortaya çıktı: İHA’ya bağladılar

ABD'de seçim güvenliği için üst düzey tedbirler devreye alınırken ABD'nin Tennessee eyaletinde büyük bir elektrik dağıtım santraline saldırı planlamakla suçlanan bir kişi gözaltına alındığı bildirildi.

HEDEFİ TOPLUMUN TAMAMEN ÇÖKMESİ İddiaya göre Philippi, Amerikan toplumunun tamamen çökmesini isteyen "hızlandırmacılık" adı verilen aşırı bir ideolojiyi yaymak için saldırıyı planladı.

ABD Adalet Bakanlığı Skyler Philippi paylaşımı (Takvim.com.tr)

İHA'YA C-4 PATLAYICI BAĞLADI

Başsavcı Merrick B. Garland, Philippi'nin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Garland, açıklamada, "Bu, ülkemizin kritik altyapısına saldırarak şiddet ve kaos tohumları ekmek isteyenlere bir başka uyarı niteliğindedir. Adalet Bakanlığı sizi bulacak, planınızı bozacak ve sizi sorumlu tutacaktır. FBI görevlilerine olağanüstü çalışmaları ve ülkemizi güvende tutmak için her gün yaptıkları çalışmalar için minnettarım." ifadelerini kullandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

Philippi, kitle imha silahı kullanma ve bir enerji tesisini yok etmeye teşebbüs etmekle suçlandı. Tüm suçlamalardan hüküm giyerse, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Philippi'nin 13 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.