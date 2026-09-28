Kendi ailesinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi baskısından kaçarak İngiltere'ye sığındığını hatırlatan Miliband, " Savaş, Avrupa'ya geri döndü. Demokratik kurallar nesiller boyu hiç olmadığı kadar tehdit altında. Uluslararası hukukun üstünlüğü ilkesi pervasızca hiçe sayılıyor. İklim değişikliğinden yapay zekaya yeni tehditler ortaya çıkıyor. " dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İşçi Partisi'nin Liverpool kentinde düzenlenen yıllık konferansında dış politikaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşanan İsrail soykırımına dikkat çeken Miliband, ülkesinde ve dünyada Filistin halkının yaşadıklarından etkilenen ve bu durum karşısında öfke duyan insanlara seslenerek, " Sizi duyuyoruz. Haklıydınız. " dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband. (Fotoğraf: AFP)

Bu tehditlere karşı İngiltere'nin değerlerinin savunulması gerektiğini vurgulayan Miliband, Rusya-Ukrayna savaşının iki taraftan da yüz binlerce insanın ölümüne sebep olduğunu ifade etti.

Miliband, savaşın İngiltere'nin kapısında olduğunu belirterek, "Avrupa'nın güvenlik geleceği bu savaşın en ön cephesinde. Putin kazanırsa kıtamızda savaş ve baskı, egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkına üstün gelmiş demektir." diye konuştu.

İngiltere'nin Ukrayna ordusuna ve halkına verdiği desteklerden söz eden Miliband, "Eğer ittifaklar kuracak ve koruyacaksak, bunu İngiltere tek başına yapamaz, ortaklarıyla yapabilir. Ekonomiden savunma ve güvenliğe geleceğimiz, Avrupa Birliği ile daha güçlü ve derin ilişkiler kurmakta yatıyor." ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA ÇIKIŞI: "DENETİMİ ONLARA BIRAKAMAYIZ"

ABD ile ilişkilerin önemine de vurgu yapan Miliband, iklim değişikliğinin ve yapay zekanın da birer tehdit olduğuna işaret etti.

Miliband, teknoloji şirketleri arasında yapay zeka alanındaki düzenlemelerin siyasetçilere bırakılmasını istemeyenler bulunduğuna dikkati çekerek, "Tarih bize kamu yararını gözeten denetim mekanizmalarını hayata geçirme işini şirketlere bırakmayacağımızı öğretti. Denetim mekanizmaları kurmak şirketlerin amacı veya motivasyonu değildir. Onların tek amacı karlarını en üst seviyeye çıkarmaktır." dedi.

Bu nedenle gelecek yıl İngiltere'de yapılacak G20 zirvesinin merkezinde yapay zekayı kontrol altına almanın bulunacağını söyleyen Miliband, "Hiçbir teknoloji devi önümüzde duramaz." diye konuştu.

İSRAİL'İN GAZZE VE BATI ŞERİA'DA FİLİSTİN HALKINA UYGULADIĞI SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKTİ

Miliband, Orta Doğu'da barışın tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini belirterek, "Hepimiz bu hedeften ne kadar uzak olduğumuzu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyanın her yerindeki antisemitizme hangi şekilde olursa olsun karşı çıkacaklarının altını çizen Miliband, İsrail'in karşı karşıya olduğu tehditlere ve onu yok etmeye yönelik girişimlere İşçi Partisinin her zaman karşı duracağını söyledi.