Terör devleti İsrail’in bakanı Bezalel Smotrich’den alçak paylaşım! Gazze’deki insanlık dramı ile dalga geçerek, Lübnan’ı tehdit etti

GAZZELİLERİN BİRÇOĞU, AYDA BİR GÖÇE ZORLANIYOR Zorunlu göç, Gazze'deki Filistinlilerin bitmeyen çilesi haline dönüştü. İsrail 'in sık sık "güvenli olduğunu" iddia ettiği alanları "çatışma bölgesi" ilan etmesi nedeniyle 2,3 milyon Filistinli, oradan oraya savruluyor. BM, Gazzelilerin birçoğunun 7 Ekim'den bu yana ayda bir göçe zorlandığına işaret ediyor. İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" öne sürdüğü bölgelere de çeşitli iddialarla saldırılar düzenliyor.

Ancak 27 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlatan İsrail ordusunun bölgedeki hastaneleri, okulları dahi hedef alması nedeniyle binlerce Filistinli göç etmek zorunda kaldı.

Saldırılara rağmen bölgeden ayrılmak istemeyen Filistinliler, hastanelere ve okullara sığındı.

Yoğun hava saldırılarının yanı sıra denizden ve karadan bölgeye bomba yağdıran İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki 1,4 milyon Filistinliden güneyin "güvenli olduğunu" öne sürerek evlerini terk etmelerini istedi.

ZORUNLU GÖÇ, GAZZE'NİN KUZEYİNDE BAŞLADI İsrail ordusu, 7 Ekim'den itibaren ilk olarak saldırılarını Gazze nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı kuzey bölgesinde yoğunlaştırdı.





KUZEYİN ARDINDAN HAN YUNUS'A KARA SALDIRISI BAŞLATTI



Kuzeyden göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin büyük çoğunluğu, Gazze'nin ikinci en büyük kenti Han Yunus'a sığındı ancak zorunlu göç burada da Filistinlilerin peşini bırakmadı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta kuzeyden göçen Filistinlilerin de sığındığı Han Yunus'a kara saldırısı başlattı.

Kuzeyde olduğu gibi Han Yunus'u da çatışma bölgesi ilan eden İsrail ordusu, buradaki Filistinlilerden bölgeden ayrılmalarını istedi.

Bunun ardından Filistinliler, yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile yeniden yollara düştü.



İSRAİL, BİDEN'IN "KIRMIZI ÇİZGİ" DEDİĞİ REFAH'A SALDIRDI



Kuzeyde ve Han Yunus'ta yoğunlaşan saldırılar sebebiyle yerinden edilen Filistinliler, Mısır sınırında yapılaşmanın az olduğu Refah'a göç etti.

Refah'ta yeteri kadar yapı olmadığı için on binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi verdi.

İsrail'in saldırılarından önce yaklaşık 280 bin nüfusa sahip Refah'ın nüfusu, yerinden edilen Filistinlilerin bölgeye sığınmasıyla 4 kattan fazla artarak 1,4 milyonu aştı.

ABD Başkanı Joe Biden, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın "kırmızı çizgi" olduğunu iddia ederek buraya İsrail'in kara saldırısı başlatmasına karşı olduğunu defalarca dile getirdi.

Ancak İsrail, 6 Mayıs'ta Biden'ın "kırmızı çizgi" olduğunu öne sürdüğü Refah'a kara saldırısı başlattı. Refah'ın yerle bir edilmesine rağmen ABD yönetimi, İsrail'in Refah'ta "Biden'ın kırmızı çizgisini aşmadığını" savunarak saldırılara göz yumdu.

Bu saldırılar nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1,4 milyon Filistinli, çaresiz şekilde Refah'tan da göçmek zorunda kaldı.