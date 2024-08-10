İran’dan Hamas’ın yeni liderine mektup: İsrail sert bir şekilde cezalandırılacak

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucnda hayatını kaybetmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim had safhaya çıktı.
İran ve Hizbullah'ın İran'a düzenleyeceği misilleme saldırısı nedeni ile diken üstünde bekleyen Orta Doğu güne krokunç gelişmelerle başladı.
İsrail ordusu, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula sabah saatlerinde bir saldırı düzenledi. Saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı, Hamaney'in İsrail'in "sert bir şekilde cezalandırılması" yönündeki emrini yerine getireceklerini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar’a yönelik yazdığı mektupta, intikam planlarına dair hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.
İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar’a hitaben yazdığı mektupta, "Onun (Haniye’nin) intikamını almak için hazırlık yapıyoruz. Bu bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram hesabından yayımladığı açıklamada, "Kassam Tugayları, Komutan Yahya Sinvar'a biat ediyor ve kararlarını tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu teyit ediyor." ifadelerini kullandı.
Ebu Ubeyde'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Kassam Tugayları, şehit komutanımız İsmail Heniyye'nin yerine Hamas liderliğine Yahya Sinvar'ın seçilmesini, hareketin canlılığını ve gücünde olduğunun kanıtı olarak görüyor."
Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçildiğini duyurmuştu.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail’in soykırım savaşı altındaki Gazze Şeridi’nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı insani dramı yansıtan görüntülerle Lübnan'a mesja verdi.
Smotrich, X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail’in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin doğusundaki Filistinlilere tahliye uyarısında bulunmasının ardından, yanlarına aldıkları eşyalar ile güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere gitmeye çalışan binlerce Filistinlinin bu zorunlu ve zorlu göç yolculuğunu gösteren görüntüleri paylaştı.
İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde çatıştığı Lübnan Hizbullahı’na işaret eden Smotrich, "Hamas, Gazze halkına yıkım ve tahribat getirdi. En iyisi Lübnan halkı bu görüntüleri iyi izlesin." mesajını paylaştı.