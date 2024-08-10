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İran’dan Hamas’ın yeni liderine mektup: İsrail sert bir şekilde cezalandırılacak

İran-Lübnan-İsrail hattında tansiyon her geçen dakika daha da artıyor. İran ve Hizbullah'ın İran'a düzenleyeceği misilleme saldırısı nedeni ile diken üstünde bekleyen Orta Doğu'da İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı, Hamaney'in İsrail'in "sert bir şekilde cezalandırılması" yönündeki emrini yerine getireceklerini duyurdu.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 12:06 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 12:40
İran’dan Hamas’ın yeni liderine mektup: İsrail sert bir şekilde cezalandırılacak

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    Başlıkların Devamı

    Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucnda hayatını kaybetmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim had safhaya çıktı.

    İran ve Hizbullah'ın İran'a düzenleyeceği misilleme saldırısı nedeni ile diken üstünde bekleyen Orta Doğu güne krokunç gelişmelerle başladı.

    İsrail ordusu, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula sabah saatlerinde bir saldırı düzenledi. Saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

    Öte yandan İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı, Hamaney'in İsrail'in "sert bir şekilde cezalandırılması" yönündeki emrini yerine getireceklerini duyurdu.

    CANLI ANLATIM
    12:13 10 Ağustos 2024
    İRAN'DAN HAMAS'A MEKTUP

    İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar’a yönelik yazdığı mektupta, intikam planlarına dair hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.

    İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar’a hitaben yazdığı mektupta, "Onun (Haniye’nin) intikamını almak için hazırlık yapıyoruz. Bu bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

    10:00 10 Ağustos 2024
    ABD'DEN ÇAĞRI
    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gerilimin azaltılmasına yönelik devam eden çabaları ele aldı. Bakan Blinken, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını bir kez daha teyit ederken, bölgede artan gerilimin hiçbir tarafın çıkarına olmadığını ifade etti. Blinken ayrıca Gazze'de rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına alacak, insani yardımın artmasına imkan sağlayacak ve daha geniş çaplı bölgesel istikrar için gerekli şartları oluşturacak bir ateşkes sağlanmasının acil ihtiyaç olduğunu vurguladı. Blinken, hem İsrailli hem de Lübnanlı ailelerin evlerine dönmesine imkan tanıyan diplomatik bir çözüme ulaşmanın öneminin de altını çizdi.
    08:30 10 Ağustos 2024
    KASSAM TUGAYLARI'NDAN MESAJ: HAZIRIZ

    Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram hesabından yayımladığı açıklamada, "Kassam Tugayları, Komutan Yahya Sinvar'a biat ediyor ve kararlarını tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

    Ebu Ubeyde'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

    "Kassam Tugayları, şehit komutanımız İsmail Heniyye'nin yerine Hamas liderliğine Yahya Sinvar'ın seçilmesini, hareketin canlılığını ve gücünde olduğunun kanıtı olarak görüyor."

    Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçildiğini duyurmuştu.

    08:00 10 Ağustos 2024
    İSRAİLLİ BAKANDAN LÜBNAN'A MESAJ

    İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail’in soykırım savaşı altındaki Gazze Şeridi’nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı insani dramı yansıtan görüntülerle Lübnan'a mesja verdi.

    Smotrich, X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail’in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin doğusundaki Filistinlilere tahliye uyarısında bulunmasının ardından, yanlarına aldıkları eşyalar ile güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere gitmeye çalışan binlerce Filistinlinin bu zorunlu ve zorlu göç yolculuğunu gösteren görüntüleri paylaştı.

    İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde çatıştığı Lübnan Hizbullahı’na işaret eden Smotrich, "Hamas, Gazze halkına yıkım ve tahribat getirdi. En iyisi Lübnan halkı bu görüntüleri iyi izlesin." mesajını paylaştı.

    06:56 10 Ağustos 2024
    ABD'DEN İSRAİL'E DESTEK
    ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e Amerikan silahları ve askeri ekipman alımında kullanılmak üzere 3,5 milyar dolar yardım sağlanacağını açıkladı.
     
    06:00 10 Ağustos 2024
    GAZZE'DE KATLİAM
    Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.
     

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