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İngiliz polisi "demokrasiyi" hatırladı: Gözaltına alırken bile ikiyüzlülük!

İngiltere'de aşırı sağcı şiddet olayları ülkeyi karıştırdı. Müslümanları ve camileri hedef gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları gözaltına alındı. Ajanslara yansıyan bir gözaltı görüntüsü İngiliz polisinin "ikiyüzlü" tavrını gösterdi. Öyle ki görüntülerde aşırı sağcı bir İngiliz'i gözaltına almaya gelen polisler gayet "medeni" bir şekilde gözaltı gerekçesini açıklıyor şüpheli şahıs ise polisleri kayda alıyor. Ancak 2019 yılına gittiğimizde yine İngiliz polisi bu kez engelli bir Müslüman genci "park" meselesi yüzünden ailesinin gözleri önünde darp etmiş ardından da gözaltına almıştı. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 15:07 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 15:33
İngiliz polisi demokrasiyi hatırladı: Gözaltına alırken bile ikiyüzlülük!

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İngiltere'de aşırı sağcı şiddet olayları ülkeyi karıştırken İngiliz polisinin ikiyüzlü tavrı bir kez daha açığa çıktı.

AŞIRI SAĞCILAR CAMİLERİ HEDEF ALDI
İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport İslam Toplumu Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi.

Provokatif paylaşımlar yaparak Müslümanlar'ı hedef gösteren aşırı sağcı İngilizlerin bazıları gözaltına alındı.

GÖZALTI GÖRÜNTÜSÜ İKİYÜZLÜLÜĞÜ ORTAYA KOYDU
Sosyal medya platformu Facebook'ta saldırgan yorum yaptığı gerekçesiyle evinde gözaltına alınan kişinin görüntüleri paylaşıldı.

ŞÜPHELİ İNGİLİZ OLUNCA "MEDENİ" GÖZALTI
Görüntülerde, İngiliz polisinin, söz konusu kişinin evine giderek, iletişim yasası uyarınca elektronik iletişim ağının uygunsuz kullanımını gerekçe göstererek yaptığı gözaltı işlemi yer aldı.

Polisin, bu kişiye, sosyal medyada yaptığı yorumların saldırgan olduğu gerekçesiyle hakkında şikayette bulunulduğunu ve sorgulanmak üzere polis merkezine götürüleceğini söylediği duyuldu. Şüpheli şahıs ise yaşanları kayda aldı.

Ancak İngiliz polisinin ikiyüzlü tavrı burada ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ MÜSLÜMAN OLUNCA DARP DAYAK!
Öyle ki 2019 yılına gittiğimizde İngiliz polisi engelli Müslüman bir genci yaka paça gözaltına almıştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Tower Hamlets beldesinde 9 Temmuz 2019'da yaşanan olayda, bölge polisleri ile 38 yaşındaki sürücü Youness Bentahar'ı arasında yanlış park yeri sebebiyle tartışma yaşandı. Bentahar polisler tarafından eşi ve çocuklarının göz önünde darp edilerek gözaltına alındı.

2019 yılında engelli Müslüman genç darbedilerek gözaltına alındı2019 yılında engelli Müslüman genç darbedilerek gözaltına alındı

ARACINDA ENGELLİ İBARESİ VARDI
Ö dönem İngiliz medyasına konuşan Bentahar, kızının akciğer rahatsızlığı bulunduğunu ve olay sırasında da araçta olduğunu; aracında engellilere verilen mavi işaretin görünür şekilde olduğunu söyledi. Bentahar, kendisinin polislere direnmediğini, sadece buraya park etmemde yanlış olan ne diye sorduğunu ancak polislerin şiddetine maruz kaldığını söyledi.

Sosyal medyada, İngiliz polisinin ikiyüzlü tavrı, "İşlerine geldi mi demokrasiyi çok iyi uyguluyorlar kendilerinden olmayana ise zulmediyorlar" yorumlarıyla eleştirildi.

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