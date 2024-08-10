İngiliz polisi "demokrasiyi" hatırladı: Gözaltına alırken bile ikiyüzlülük!

Ancak İngiliz polisinin ikiyüzlü tavrı burada ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ MÜSLÜMAN OLUNCA DARP DAYAK!

Öyle ki 2019 yılına gittiğimizde İngiliz polisi engelli Müslüman bir genci yaka paça gözaltına almıştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Tower Hamlets beldesinde 9 Temmuz 2019'da yaşanan olayda, bölge polisleri ile 38 yaşındaki sürücü Youness Bentahar'ı arasında yanlış park yeri sebebiyle tartışma yaşandı. Bentahar polisler tarafından eşi ve çocuklarının göz önünde darp edilerek gözaltına alındı.

2019 yılında engelli Müslüman genç darbedilerek gözaltına alındı

ARACINDA ENGELLİ İBARESİ VARDI

Ö dönem İngiliz medyasına konuşan Bentahar, kızının akciğer rahatsızlığı bulunduğunu ve olay sırasında da araçta olduğunu; aracında engellilere verilen mavi işaretin görünür şekilde olduğunu söyledi. Bentahar, kendisinin polislere direnmediğini, sadece buraya park etmemde yanlış olan ne diye sorduğunu ancak polislerin şiddetine maruz kaldığını söyledi.

Sosyal medyada, İngiliz polisinin ikiyüzlü tavrı, "İşlerine geldi mi demokrasiyi çok iyi uyguluyorlar kendilerinden olmayana ise zulmediyorlar" yorumlarıyla eleştirildi.