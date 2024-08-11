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İsrailli alçakların Türkiye hazımsızlığı sürüyor | Netanyahu'ya seslendi: Atom bombası at!

Türkiye'nin, Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından 10 aydır durdurak bilmeyen katliamlara yönelik mazlum Filistin halkının yaşam hakkını savunması ve zulme karşı dik duruş sergilediği günlerde, İsrail cephesinden tehditkar söylemlerin ardı arkası kesilmiyor. İsrailli yetkililerin aşağılık tutum ve sözde tehditleri sürerken İsrailli bir şarkıcı da Türkiye'ye karşı sesini yükseltmeye kalkıştı. Şarkıcının bir videoda Netanyahu’ya ''Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at." şeklinde çağrıda bulunduğu anlar kaydedildi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 02:51 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 03:30
İsrailli alçakların Türkiye hazımsızlığı sürüyor | Netanyahu’ya seslendi: Atom bombası at!

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İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü katliam politikasından bir adıma geri durmazken bölgede barışı ve iki devletli çözümü savunan Türkiye ile sık sık karşı karşıya geliyor. İsrail'in sözde bakanlarının defalarca haddini aşan paylaşımlarda bulunması ve gerilimi sistematik olarak tırmandırmaya çalışması yeni olmamasına rağmen bir hamle de İsrailli bir şarkıcıdan geldi. Şarkıcı bir videoda ''Türkiye'ye atom bombası at'' ifadelerini kullandı.


TÜRKİYE İLE RESTLEŞİYOR

Filistin'de Gazze Şeridi üzerinde abluka ve zulüm politikası yürüten İsrail ve yetkilileri, başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin'i savunan Türkiye ile son dönemlerde sıkça polemiğe girmeye çalışıyor.

DEFALARCA ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Özellikle İsrailli Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın, Başkan Erdoğan'ı alçak ithamlarıyla hedef aldığı paylaşımların ardı arkası kesilmiyor. Katillerin ortaklığını yapan Katz, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ı Iraklı Saddam Hüseyin'e atıfta bulunarak ''Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin'' diyerek açık şekilde tehdit etmişti.

Katz'ın örnekleri çoğaltılabilecek sözde tehditlerinin sonuncusu ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açık destek verdiğini saklamadığını anlatan bir paylaşımla gelmişti.

ŞARKICIDAN NETANYAHU'YA: TÜRKİYE'YE ATOM BOMBASI AT

Son olarak medyada Siyonist İsrailli şarkıcı Ofer Levi'nin Netanyahu'ya yönelik 'Sevgili Başbakanımız, gördüğüm en iyi lidersin'' diyerek çektiği video yer aldı. Videoda katil Netanyahu'ya Türkiye'ye atom bombası atması yönünde skandal bir çağrıda bulundu.

İsrailli şarkıcıdan alçak talep!

''TEVRAT YOK ETMEMİZİ EMREDİYOR''

Levi, "Netanyahu'ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. Eğer atom bomban varsa tüm İsrail düşmanlarına İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at." sözlerini kullandı.

Bir buçuk dakikalık paçavrada sözlerini ''Yok et onları. Hiçbir şeyden korkma.'' diyerek sürdürdü ve videoyu sonlandırdı. Medyada yayılan yorumlara göre Türkiye'ye yönelik bu alçak paylaşım büyük tepki topladı.



KATZ: NATO'DAN ÇIKARIN

Türkiye'ye yönelik onursuz eylemlerini ABD'den aldığı koşulsuz destekle tüm dünya önünde sergileyen İsrailliler, Türkiye'nin uluslararası kurum ve kuruluşlardan ihraç edilmesi için sürdürdükleri katliamın ortakları olan Batı'ya ve özellikle ABD yönetimine baskı uygulamaktan çekinmiyor.

29 Temmuz 2024 tarihinde İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir metinde Katz'ın tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmesi talimatı verilmiş ve Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesi talebinde bulunulmuştu.

Öte yandan Türkiye'nin Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husi'lerle birlikte İran'ın 'şer ekseni'nin bir parası olduğu söylenmişti.

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