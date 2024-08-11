İsrailli alçakların Türkiye hazımsızlığı sürüyor | Netanyahu’ya seslendi: Atom bombası at!

Son olarak medyada Siyonist İsrail li şarkıcı Ofer Levi 'nin Netanyahu'ya yönelik 'Sevgili Başbakanımız, gördüğüm en iyi lidersin'' diyerek çektiği video yer aldı. Videoda katil Netanyahu'ya Türkiye 'ye atom bombası atması yönünde skandal bir çağrıda bulundu.

Levi, "Netanyahu'ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. Eğer atom bomban varsa tüm İsrail düşmanlarına İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at." sözlerini kullandı.

Bir buçuk dakikalık paçavrada sözlerini ''Yok et onları. Hiçbir şeyden korkma.'' diyerek sürdürdü ve videoyu sonlandırdı. Medyada yayılan yorumlara göre Türkiye 'ye yönelik bu alçak paylaşım büyük tepki topladı.





KATZ: NATO'DAN ÇIKARIN



Türkiye'ye yönelik onursuz eylemlerini ABD'den aldığı koşulsuz destekle tüm dünya önünde sergileyen İsrailliler, Türkiye'nin uluslararası kurum ve kuruluşlardan ihraç edilmesi için sürdürdükleri katliamın ortakları olan Batı'ya ve özellikle ABD yönetimine baskı uygulamaktan çekinmiyor.

29 Temmuz 2024 tarihinde İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir metinde Katz'ın tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmesi talimatı verilmiş ve Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesi talebinde bulunulmuştu.

Öte yandan Türkiye'nin Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husi'lerle birlikte İran'ın 'şer ekseni'nin bir parası olduğu söylenmişti.