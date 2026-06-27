Panama - İngiltere | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

İngiltere ile Panama, daha önce 2018 Dünya Kupası'nda karşılaşmış ve İngiltere 6-1 galip gelmişti.

Panama, Gana ve Hırvatistan'a yenilerek üst tura çıkma şansını kaybetti ve prestij için sahaya çıkacak.

İngiltere'nin hücum hattındaki en önemli isim Harry Kane, turnuvanın ilk maçında iki gol atarak dikkat çekti.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Hırvatistan'ı yendikten sonra Gana ile berabere kaldı ve 4 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası 'nda Panama ile karşı karşıya geliyor. Thomas Tuchel yönetimindeki Aslanlar, Gana beraberliği sonrası yendiği Hırvatistan ile birlikte moral buldu ve sıra grubun son karşılaşmasına geldi. Tek hedef 3 puan. Metlife'taki maçı Abdulrahman Al Jassim yönetiyor.

Declan Rice

İNGİLTERE LİDERLİK İÇİN SAHADA

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti, ikinci karşılaşmada ise Gana ile golsüz berabere kaldı. Topladığı 4 puanla grubun zirvesinde bulunan Thomas Tuchel'in öğrencileri, Panama'yı mağlup ederek son 32 turuna grup lideri olarak yükselmeyi hedefliyor.