Panama - İngiltere | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda heyecan sona eriyor. Turnuvanın favorilerinden İngiltere, Beşiktaşlı Amir Murillo'nun formasını giydiği Panama ile kozlarını paylaşıyor. İngilizler sahadan galibiyetle ayrılmak, Thomas Christian'ın öğrencileri ise prestij için 3 puan almak amacında. Panama - İngiltere maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Panama ile karşılaşarak grup lideri olmayı hedefliyor.
- Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Hırvatistan'ı yendikten sonra Gana ile berabere kaldı ve 4 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.
- İngiltere'nin hücum hattındaki en önemli isim Harry Kane, turnuvanın ilk maçında iki gol atarak dikkat çekti.
- Panama, Gana ve Hırvatistan'a yenilerek üst tura çıkma şansını kaybetti ve prestij için sahaya çıkacak.
- İngiltere ile Panama, daha önce 2018 Dünya Kupası'nda karşılaşmış ve İngiltere 6-1 galip gelmişti.
İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Panama ile karşı karşıya geliyor. Thomas Tuchel yönetimindeki Aslanlar, Gana beraberliği sonrası yendiği Hırvatistan ile birlikte moral buldu ve sıra grubun son karşılaşmasına geldi. Tek hedef 3 puan. Metlife'taki maçı Abdulrahman Al Jassim yönetiyor.
CANLI
Panama - İngiltere maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Panama: Mosquera, Murillo, Cordoba, Escobar, Harvey, Andrade, Gutierrez, Martinez, Rodriguez, Barcenas, Tomas Rodriguez.
İngiltere: Pickford, Konsa, Quansah, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rogers, Bellingham, Saka, Rashford, Kane.
İNGİLTERE LİDERLİK İÇİN SAHADA
İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti, ikinci karşılaşmada ise Gana ile golsüz berabere kaldı. Topladığı 4 puanla grubun zirvesinde bulunan Thomas Tuchel'in öğrencileri, Panama'yı mağlup ederek son 32 turuna grup lideri olarak yükselmeyi hedefliyor.
GÖZLER HARRY KANE'DE
İngiltere'nin hücumdaki en önemli kozu Harry Kane olacak. Deneyimli golcü, turnuvadaki ilk maçta attığı iki golle takımının galibiyetinde başrol oynayarak dikkat çekmişti.
PANAMA PRESTİJ PEŞİNDE
Gruptaki ilk iki maçında Gana ve Hırvatistan'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Panama'nın üst tura yükselme şansı bulunmuyor. Orta Amerika temsilcisi, organizasyondaki son karşılaşmasında prestij galibiyeti almak için sahaya çıkacak.
İKİNCİ RANDEVU
İngiltere ile Panama bugüne kadar yalnızca bir kez karşı karşıya geldi. İki ekip, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında kozlarını paylaşırken, İngiltere sahadan 6-1'lik farklı galibiyetle ayrılmıştı.