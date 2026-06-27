Avrupa’da aşırı sıcak alarmı: İspanya ve Fransa’da can kaybı 300’ü aştı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, çoğunluğu 15-25 yaş grubunda olmak üzere 74 kişinin suda boğularak öldüğünü açıkladı.

İspanya'da aşırı sıcaklardan dolayı can kaybı 212'ye yükselirken, hükümet sağlık kuruluşları için 30 bin klima siparişi verdi.

Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede sıcaklıklar arttı.

Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yaşamı zorlaştırırken, Türkiye'de hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 5 derece artması bekleniyor.

Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde aşırı sıcaklar etkisini artırdı. Fransa'da Paris ve çevresini kapsayan Ile-de-France bölgesindeki hastanelere son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi başvururken, ülke genelinde 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette turuncu alarm ilan edildi.

Paris'te yalnızca son 24 saatte aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakama huzurevleri ve hastanelerdeki ölümler dahil edilmedi. İspanya'da ise can kaybı sayısı 212 kişiye yükseldi. Aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerde acil durum planı devreye alınırken, hükümet sağlık kuruluşları için 30 bin klima siparişi verdi ve hastanelerin soğutulması amacıyla 100 milyon avroluk bütçe ayırdı.