Avrupa’da aşırı sıcak alarmı: İspanya ve Fransa’da can kaybı 300’ü aştı
Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası İspanya, Fransa ve İtalya’da can kayıplarına yol açtı. Paris'te cenaze salonları dolarken, Fransa'da 109 kişi yaşamını yitirdi, İspanya'da sıcakla ilişkilendirilen ölümler 212'ye yükseldi. Uzmanlar, hafta sonundan itibaren Balkanlar üzerinden Türkiye'ye ulaşması beklenen sıcak hava dalgasıyla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların yaklaşık 5 derece artacağı uyarısında bulundu.
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- Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede sıcaklıklar arttı.
- Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 37 vilayette kırmızı alarm ilan edildi ve Paris'te cenaze salonları doldu.
- İspanya'da aşırı sıcaklardan dolayı can kaybı 212'ye yükselirken, hükümet sağlık kuruluşları için 30 bin klima siparişi verdi.
- Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, çoğunluğu 15-25 yaş grubunda olmak üzere 74 kişinin suda boğularak öldüğünü açıkladı.
- Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının Doğu Avrupa'ya kayacağını ve Türkiye'de sıcaklıkların artacağını belirtiyor.
Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yaşamı zorlaştırırken, Türkiye'de hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 5 derece artması bekleniyor.
Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde aşırı sıcaklar etkisini artırdı. Fransa'da Paris ve çevresini kapsayan Ile-de-France bölgesindeki hastanelere son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi başvururken, ülke genelinde 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette turuncu alarm ilan edildi.
Paris'te yalnızca son 24 saatte aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakama huzurevleri ve hastanelerdeki ölümler dahil edilmedi. İspanya'da ise can kaybı sayısı 212 kişiye yükseldi. Aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerde acil durum planı devreye alınırken, hükümet sağlık kuruluşları için 30 bin klima siparişi verdi ve hastanelerin soğutulması amacıyla 100 milyon avroluk bütçe ayırdı.
PARİS'TE CENAZE SALONLARI DOLDU
Fransa'da günlerdir etkisini sürdüren rekor sıcaklıklar nedeniyle can kayıpları artarken, başkent Paris'te cenaze törenleri öncesinde naaşların muhafaza edildiği iki cenaze salonunun da tamamen dolduğu bildirildi.
Fransa Ulusal Cenaze Hizmetleri Federasyonu Sözcüsü Gautier Caton, Paris'teki iki cenaze salonunun kapasitesine ulaştığını doğrulayarak, son günlerde durumun giderek ağırlaştığını söyledi. Caton, yalnızca başkentte değil, Paris çevresindeki cenaze salonlarında da yoğunluk yaşandığını belirtti.
Ailelere yakınlarının naaşlarını daha uzak bölgelerdeki cenaze salonlarına götürmelerini tavsiye etmekten başka çarelerinin kalmadığını ifade eden Caton, ölümlerin artması halinde valiliklerin Kovid-19 döneminde olduğu gibi ek alanlar açabileceğini, konteyner ve özel donanımlı araçların yeniden devreye alınabileceğini dile getirdi.
74 KİŞİ SUDA BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 18 Haziran'dan bu yana ülkede çoğunluğu 15-25 yaş grubunda olmak üzere 74 kişinin suda boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Nunez, ölümlerin büyük bölümünün yüzmenin yasak olduğu ve denetim bulunmayan nehir, dere ile göletlerde meydana geldiğini belirterek, birçok vakada ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu söyledi.
KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLERE KISITLAMA
Aşırı sıcakların etkisiyle Fransa genelinde tedbirler de artırıldı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sıcak hava dalgasının başladığı günden bu yana kültürel faaliyetlere ilişkin 14, sportif etkinliklere ilişkin ise 64 yasaklama kararı alındığını açıkladı.
Fransa'da acil sağlık hizmeti veren kurumun verilerine göre ise Paris'te yalnızca son 24 saatte aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan rakamın yalnızca evlerde ve kamusal alanlarda yaşamını yitirenleri kapsadığı, huzurevleri ve hastanelerdeki ölümlerin bu sayıya dahil edilmediği belirtildi.
Almanya'da ise sıcaklıklar bazı bölgelerde 42 dereceye kadar yükseldi. Alman Meteoroloji Servisi (DWD), özellikle batı ve güneybatı kesimlerinde mevsim normallerinin yaklaşık 15 derece üzerinde sıcaklık ölçüldüğünü açıkladı. Yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığı belirtilirken, demir yolu altyapısında ray deformasyonu riski nedeniyle gecikme ve sefer değişikliği uyarıları yapıldı.
Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının hafta sonundan itibaren Doğu Avrupa'ya kayacağını belirtiyor. Polonya, Macaristan ve Hırvatistan'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
AVRUPA EKONOMİSİNE AĞIR DARBE
Fransa, İspanya ve İtalya, sıcak hava dalgasının ekonomik etkilerini araştırıyor. Araştırmalara göre Avrupa Birliği'nin önümüzdeki 4 yıl içinde aşırı sıcaklar nedeniyle 500 milyar avroluk ekonomik kayıp yaşaması öngörülüyor.
ÜLKELERDE ALINAN ÖNLEMLER
|Ülke
|Alınan Önlemler
|İspanya
|Aşırı sıcaklara karşı sağlık uyarıları yayımlandı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.
|Fransa
|Paris ve çevresi dahil 37 vilayette kırmızı alarm ilan edildi. Hastanelerde acil durum planı devreye alınırken, sağlık kuruluşları için 30 bin klima siparişi verildi ve soğutma çalışmaları için 100 milyon avroluk bütçe ayrıldı.
|İtalya
|Açık alanda çalışanlar için sıcak çarpmasına karşı ek tedbirler uygulanmaya devam ediliyor.
|Almanya
|Bazı bölgelerde sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Orman yangını riski en üst seviyeye çıkarılırken, demir yolu ulaşımında gecikme ve sefer değişikliği uyarıları yapıldı. Açık hava etkinliklerinde de güvenlik önlemleri artırıldı.
|Polonya, Macaristan ve Hırvatistan
|Yetkililer beklenen sıcak hava dalgasına karşı acil hazırlık ve önlem planlarını devreye aldı.
OMEGA YAKIP GEÇECEK
Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'ye doğru ilerliyor. Batı Avrupa'da can kayıplarına, enerji altyapısında aksamalara ve hayatın durma noktasına gelmesine neden olan "Omega blokajı" kaynaklı sıcakların, Balkanlar üzerinden Türkiye'de de etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre yeni haftada en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülmesi bekleniyor. Diyarbakır'da sıcaklığın 37 dereceye, Şanlıurfa'da ise 38 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Batman çevresinde de termometrelerin 37 dereceyi göstermesi bekleniyor. İstanbul ise 35 dereceyi görecek.
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