Telegram’ın sahibi Pavel Durov, Fransa’da gözaltına alındı: Dünya ayağa kalktı!

Sosyal haberleşme uygulaması Telegram'ın CEO'su Fransız vatandaşı Pavel Durov, Paris'te gözaltına alındı. 96 saat boyunca tutuklu kalacağı hatırlatıldı. Durov'a yapılan suçlamanın sebebinin, "İsrail'le ilgili eleştirel mesajları sansürlememesi" olduğu vurgulandı.

Telegram, Durov'un "gizleyecek bir şeyi olmadığını" açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova "Batılı'lar gözaltına neden sessiz" ifadesini kullandı. Elon Musk da Durov için Fransızca olarak "özgürlük" çağrısı yaptı.

1 MİLYAR KİŞİ KULLANIYOR

Telegram; Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok ve Wechat'in ardından dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olarak sıralandı. Telegram'ı kullananların sayısı 2024'te 950 milyon kişiyi aştı. Forbes'a göre Durov'un serveti yaklaşık 15,5 milyar dolara ulaştı.